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Росіяни вивозять з Енергодара сім'ї працівників ЗАЕС – штаб

Ольга Глущенко Середа, 10 травня 2023, 07:10
Росіяни вивозять з Енергодара сім'ї працівників ЗАЕС – штаб
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З АРМІЯІНФОРМ

Під виглядом "евакуації" окупанти вивезли членів сімей працівників Запорізької АЕС у Ростовську область Росії.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У Енергодарі російські окупанти організували так звану "евакуацію" для членів сімей працівників Запорізької АЕС. При чому, співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено".

Деталі: За даними штабу, окупаційна так звана влада анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та в готелі. Однак, тих, хто погодився, вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках.

Також у повідомленні Генштабу йдеться про те, що дещо інша ситуація склалась у Великій Білозерці. Минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку Криму.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • За інформацією Генерального штабу ЗСУ, з окупованої частини Запорізької області російська сторона евакуйовує окупаційну владу, так звану народну міліцію та їхні родини. Награбоване майно везуть у напрямку захопленого Криму.
  • Російські загарбники "евакуюють" із Токмака Запорізької області у напрямку окупованого ними Бердянська своїх ставлеників та колаборантів, а також дітей з учителями й вихователями.

Теми: ГенштабЗАЕСЕнергодарокупація
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