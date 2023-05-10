Росіяни вивозять з Енергодара сім'ї працівників ЗАЕС – штаб

Під виглядом "евакуації" окупанти вивезли членів сімей працівників Запорізької АЕС у Ростовську область Росії.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У Енергодарі російські окупанти організували так звану "евакуацію" для членів сімей працівників Запорізької АЕС. При чому, співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено".

Деталі: За даними штабу, окупаційна так звана влада анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та в готелі. Однак, тих, хто погодився, вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках.

Також у повідомленні Генштабу йдеться про те, що дещо інша ситуація склалась у Великій Білозерці. Минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку Криму.

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