Россияне вывозят из Энергодара семьи работников ЗАЭС – штаб

Под видом "эвакуации" оккупанты вывезли членов семей работников Запорожской АЭС в Ростовскую область России.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В Энергодаре российские оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для членов семей работников Запорожской АЭС. Причем, сотрудникам электростанции выезд из города запрещен".

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Детали: По данным штаба, оккупационная так называемая власть анонсировала эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и в гостиницы. Однако, тех, кто согласился, вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.

Также в сообщении Генштаба говорится о том, что несколько иная ситуация сложилась в Большой Белозерке. На прошлой неделе большинство коллаборационистов покинули населенный пункт на собственных транспортных средствах в направлении Крыма.

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