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Россияне вывозят из Энергодара семьи работников ЗАЭС – штаб

Ольга ГлущенкоСреда, 10 мая 2023, 07:10
Россияне вывозят из Энергодара семьи работников ЗАЭС – штаб
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ АРМИЯИНФОРМ

Под видом "эвакуации" оккупанты вывезли членов семей работников Запорожской АЭС в Ростовскую область России.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В Энергодаре российские оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для членов семей работников Запорожской АЭС. Причем, сотрудникам электростанции выезд из города запрещен".

Детали: По данным штаба, оккупационная так называемая власть анонсировала эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и в гостиницы. Однако, тех, кто согласился, вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.

Также в сообщении Генштаба говорится о том, что несколько иная ситуация сложилась в Большой Белозерке. На прошлой неделе большинство коллаборационистов покинули населенный пункт на собственных транспортных средствах в направлении Крыма.

Предыстория: 

  • По информации Генерального штаба ВСУ, из оккупированной части Запорожской области российская сторона эвакуирует оккупационные власти, так называемую народную милицию и их семьи. Награбленное имущество везут в направлении захваченного Крыма.
  • Российские захватчики "эвакуируют" из Токмака Запорожской области в направлении оккупированного ими Бердянска своих ставленников и коллаборантов, а также детей с учителями и воспитателями.

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Темы: ГенштабЗАЭСЭнергодароккупация
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