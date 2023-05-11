До Зеленського завітав спецпосланець президента Бразилії – ЗМІ
Спецпосланець президента Бразилії з міжнародних справ, колишній міністр закордонних справ Селсу Аморім з’їздив в Україну, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Джерело: "Голос Америки" президент Володимир Зеленський у Twitter
Деталі: Після зустрічі з Зеленським спецпосланець заявив бразильській газеті O Globo, що Зеленський розуміє, що президент Луїс Інасіу Лула да Сілва працює над досягненням миру.
Газета Folha de S.Paulo навела слова Аморіма про те, що його діалог з українськими офіційними особами був позитивним і сприяв встановленню довіри, а також допоміг пояснити цілі Бразилії щодо досягнення миру.
Пізніше Володимир Зеленський у Twitter підтвердив, що зустрівся з Аморімом.
За його словами, під час зустрічі він наголосив, що єдиний план, здатний припинити російську агресію в Україні, – це українська формула миру.
Зустрівся зі спеціальним радником Президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом. Наголосив, що єдиний план, здатний припинити російську агресію в Україні, – це українська формула миру. Обговорили можливість проведення саміту Україна – Латинська Америка. Очікую на…— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2023ВІДЕО ДНЯ
Що було раніше:
- 6 квітня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував, щоб Україна поступилася Кримським півостровом Росії, щоб покласти край війні.
- МЗС у відповідь заявило, що Україна не торгує своїми територіями.
- Лула да Сілва також заявив, що США повинні "припинити заохочувати" війну в Україні.
- 23 квітня президент Бразилії заявив, що не прагне "комусь догодити", а намагається знайти "третю альтернативу", яка, на його думку, має повернути мир в Україні.