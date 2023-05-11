Спецпосланець президента Бразилії з міжнародних справ, колишній міністр закордонних справ Селсу Аморім з’їздив в Україну, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: "Голос Америки" президент Володимир Зеленський у Twitter

Деталі: Після зустрічі з Зеленським спецпосланець заявив бразильській газеті O Globo, що Зеленський розуміє, що президент Луїс Інасіу Лула да Сілва працює над досягненням миру.

Газета Folha de S.Paulo навела слова Аморіма про те, що його діалог з українськими офіційними особами був позитивним і сприяв встановленню довіри, а також допоміг пояснити цілі Бразилії щодо досягнення миру.

Пізніше Володимир Зеленський у Twitter підтвердив, що зустрівся з Аморімом.

За його словами, під час зустрічі він наголосив, що єдиний план, здатний припинити російську агресію в Україні, – це українська формула миру.

Зустрівся зі спеціальним радником Президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом. Наголосив, що єдиний план, здатний припинити російську агресію в Україні, – це українська формула миру. Обговорили можливість проведення саміту Україна – Латинська Америка. Очікую на… ВІДЕО ДНЯ May 11, 2023

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