Зеленского посетил спецпосланник президента Бразилии
Спецпосланник президента Бразилии по международным делам, бывший министр иностранных дел Селсу Аморим съездил в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Источник: "Голос Америки" президент Владимир Зеленский в Twitter
Детали: После встречи с Зеленским спецпосланник заявил бразильской газете O Globo, что Зеленский понимает, что президент Луис Инасиу Лула да Силва работает над достижением мира.
Газета Folha de S.Paulo привела слова Аморима о том, что его диалог с украинскими официальными лицами был позитивным и способствовал установлению доверия, а также помог объяснить цели Бразилии по достижению мира.
Позже Владимир Зеленский в Twitter подтвердил, что встретился с Аморимом.
По его словам, во время встречи он подчеркнул, что единственный план, способный прекратить российскую агрессию в Украине, - это украинская формула мира.
Зустрівся зі спеціальним радником Президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом. Наголосив, що єдиний план, здатний припинити російську агресію в Україні, – це українська формула миру. Обговорили можливість проведення саміту Україна – Латинська Америка. Очікую на…— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2023ВИДЕО ДНЯ
Что предшествовало:
- 6 апреля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил, чтобы Украина уступила Крымский полуостров России, чтобы положить конец войне.
- МИД в ответ заявил, что Украина не торгует своими территориями.
- Лула да Силва также заявил, что США должны "прекратить поощрять" войну в Украине.
- 23 апреля президент Бразилии заявил, что не стремится "кому-то угодить", а пытается найти "третью альтернативу", которая, по его мнению, должна вернуть мир в Украине.