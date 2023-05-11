Зеленского посетил спецпосланник президента Бразилии

Спецпосланник президента Бразилии по международным делам, бывший министр иностранных дел Селсу Аморим съездил в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: "Голос Америки" президент Владимир Зеленский в Twitter

Детали: После встречи с Зеленским спецпосланник заявил бразильской газете O Globo, что Зеленский понимает, что президент Луис Инасиу Лула да Силва работает над достижением мира.

Газета Folha de S.Paulo привела слова Аморима о том, что его диалог с украинскими официальными лицами был позитивным и способствовал установлению доверия, а также помог объяснить цели Бразилии по достижению мира.

Позже Владимир Зеленский в Twitter подтвердил, что встретился с Аморимом.

По его словам, во время встречи он подчеркнул, что единственный план, способный прекратить российскую агрессию в Украине, - это украинская формула мира.

Зустрівся зі спеціальним радником Президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом. Наголосив, що єдиний план, здатний припинити російську агресію в Україні, – це українська формула миру. Обговорили можливість проведення саміту Україна – Латинська Америка. Очікую на… ВИДЕО ДНЯ May 11, 2023

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