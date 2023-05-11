Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленского посетил спецпосланник президента Бразилии

Станислав ПогориловЧетверг, 11 мая 2023, 11:39
Зеленского посетил спецпосланник президента Бразилии
Селсу Аморим, фото: Getty Images

Спецпосланник президента Бразилии по международным делам, бывший министр иностранных дел Селсу Аморим съездил в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: "Голос Америки" президент Владимир Зеленский в Twitter

Детали: После встречи с Зеленским спецпосланник заявил бразильской газете O Globo, что Зеленский понимает, что президент Луис Инасиу Лула да Силва работает над достижением мира.

Газета Folha de S.Paulo привела слова Аморима о том, что его диалог с украинскими официальными лицами был позитивным и способствовал установлению доверия, а также помог объяснить цели Бразилии по достижению мира.

Позже Владимир Зеленский в Twitter подтвердил, что встретился с Аморимом.

По его словам, во время встречи он подчеркнул, что единственный план, способный прекратить российскую агрессию в Украине, - это украинская формула мира.

Что предшествовало:

Темы: БразилияУкраинаЗеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат

видеоЛукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

фотоШтайнмайер принял Зеленского в своей резиденции

РФ атаковала десять областей Украины ракетами, БПЛА и артиллерией

Атака РФ в ночь на 14 мая: ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 25 дронов врага

ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Все новости...
Бразилия
Премьер Испании приветствовал предложение Бразилии о посредничестве в войне
Президент Бразилии говорит, что хочет найти "третью альтернативу" для завершения войны в Украине
В МИД позвали президента Бразилии в Украину, чтобы увидеть агрессию РФ собственными глазами
Последние новости
13:29
Зеленский отреагировал на информацию о его желании оккупировать российские села
13:11
Польша получит первые HIMARS в понедельник
12:52
Железнодорожный путь в Хмельницкой области восстановлен, ожидается разрешение на движение поездов
12:36
В Брянской области в субботу сбили три вертолета и два самолета - Игнат
12:29
В Николаеве 4-летняя девочка погибла во время игры на батуте, владелицу аттракциона задержали
12:19
Разведка Британии сомневается в эффективности координации войск РФ в Украине в их нынешнем состоянии
11:55
Зеленский в Германии: Вместе победим и вернем мир
11:39
Пять человек погибли, подорвавшись на взрывчатке в Херсонской области
11:38
В США на дом упал метеорит, которому 4,6 млрд лет
11:30
видеоШольц принял Зеленского с воинскими почестями
Все новости...
Реклама: