США "полюють" на росіян, щоб обміняти їх на заарештованих в РФ американців – ЗМІ
Адміністрація президента США Джо Байдена шукає можливості для звільнення затриманих в Росії американців Евана Гершковича та Пола Уілана, для цього Штати звернулися до країн-союзників, в яких утримуються під вартою російські громадяни, підозрювані у шпигунстві.
Джерело: CNN з посиланням на три поінформовані джерела
Деталі: США вважають, що Росія незаконно затримала Гершковича і Уілана. Нинішні та колишні офіційні особи США кажуть, що наразі у них немає затриманих високопоставлених російських шпигунів, що змушує їх звертатися за допомогою до союзників, пише видання.
За інформацією CNN, адміністрація Байдена звернулася до країн-союзників, в яких перебувають під вартою підозрювані у шпигунстві громадяни РФ, щоб оцінити, чи готові вони передати затриманих у рамках великого пакету обміну полоненими.
Також, відзначає видання, офіційні особи США ведуть діалог з країнами, в яких немає заарештованих росіян, для пошуку ідей, які б могли спонукати Москву звільнити американців.
За інформацією джерел, Білий дім навіть розглядає можливість певного послаблення санкцій, якщо це сприятиме обміну.
У приватних розмовах з CNN американські офіційні особи повідомили, що хочуть повернути Гершковича та Уілана в рамках однієї угоди. При цьому двоє чиновників сказали виданню, що Білий дім хоче побачити, які пропозиції можуть зацікавити Росію.
Зазначається, що США покладаються на країни, які нещодавно заарештували підозрюваних у шпигунстві росіян, зокрема на Бразилію, Норвегію та Німеччину, а також – на країни колишнього радянського блоку, з якими обговорюють їх залучення до будь-якого потенційного обміну.
Що цьому передувало:
- У грудні 2018 року ФСБ РФ заявила про затримання американського "шпигуна" Пола Уілана.
- 29 березня російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста "The Wall Street Journal" Евана Гершковича, проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство. Гершкович готував репортаж про ставлення росіян до війни і про вербування місцевих жителів у ПВК "Вагнер".
- Суд Москви арештував журналіста до 29 травня.
- Видання "The Wall Street Journal" заперечило звинувачення у шпигунстві й вимагало звільнити Гершковича.
- Державний департамент США визнав "неправомірно затриманим" журналіста WSJ Евана Гершковича.
- За даними ЗМІ, президент Росії Володимир Путін особисто схвалив арешт журналіста WSJ Евана Гершковича, якого Росія звинуватила у шпигунстві.