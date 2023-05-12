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США "полюють" на росіян, щоб обміняти їх на заарештованих в РФ американців – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 03:24
США полюють на росіян, щоб обміняти їх на заарештованих в РФ американців – ЗМІ
Гершкович та Уілан. Фото Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена шукає можливості для звільнення затриманих в Росії американців Евана Гершковича та Пола Уілана, для цього Штати звернулися до країн-союзників, в яких утримуються під вартою російські громадяни, підозрювані у шпигунстві.

Джерело: CNN з посиланням на три поінформовані джерела

Деталі: США вважають, що Росія незаконно затримала Гершковича і Уілана. Нинішні та колишні офіційні особи США кажуть, що наразі у них немає затриманих високопоставлених російських шпигунів, що змушує їх звертатися за допомогою до союзників, пише видання.

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За інформацією CNN, адміністрація Байдена звернулася до країн-союзників, в яких перебувають під вартою підозрювані у шпигунстві громадяни РФ, щоб оцінити, чи готові вони передати затриманих у рамках великого пакету обміну полоненими.

Також, відзначає видання, офіційні особи США ведуть діалог з країнами, в яких немає заарештованих росіян, для пошуку ідей, які б могли спонукати Москву звільнити американців.

За інформацією джерел, Білий дім навіть розглядає можливість певного послаблення санкцій, якщо це сприятиме обміну.

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У приватних розмовах з CNN американські офіційні особи повідомили, що хочуть повернути Гершковича та Уілана в рамках однієї угоди. При цьому двоє чиновників сказали виданню, що Білий дім хоче побачити, які пропозиції можуть зацікавити Росію.

Зазначається, що США покладаються на країни, які нещодавно заарештували підозрюваних у шпигунстві росіян, зокрема на Бразилію, Норвегію та Німеччину, а також – на країни колишнього радянського блоку, з якими обговорюють їх залучення до будь-якого потенційного обміну.

Що цьому передувало:

Теми: СШАполоненіРосія
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