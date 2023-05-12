США "охотятся" на россиян, чтобы обменять их на арестованных в РФ американцев – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена ищет возможности для освобождения задержанных в России американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана, для этого Штаты обратились к странам-союзникам, в которых содержатся под стражей российские граждане, подозреваемые в шпионаже.

Источник: CNN со ссылкой на три информированных источника

Детали: США считают, что Россия незаконно задержала Гершковича и Уилана. Нынешние и бывшие официальные лица США говорят, что пока у них нет задержанных высокопоставленных российских шпионов, что заставляет их обращаться за помощью к союзникам, пишет издание.

По информации CNN, администрация Байдена обратилась к странам-союзникам, в которых находятся под стражей подозреваемые в шпионаже граждане РФ, чтобы оценить, готовы ли они передать задержанных в рамках большого пакета обмена пленными.

Также, отмечает издание, официальные лица США ведут диалог со странами, в которых нет арестованных россиян, для поиска идей, которые бы могли побудить Москву освободить американцев.

По информации источников, Белый дом даже рассматривает возможность определенного ослабления санкций, если это будет способствовать обмену.

В частных разговорах с CNN американские официальные лица сообщили, что хотят вернуть Гершковича и Уилана в рамках одной сделки. При этом двое чиновников сказали изданию, что Белый дом хочет увидеть, какие предложения могут заинтересовать Россию.

ВИДЕО ДНЯ

Отмечается, что США полагаются на страны, которые недавно арестовали подозреваемых в шпионаже россиян, в частности на Бразилию, Норвегию и Германию, а также – на страны бывшего советского блока, с которыми обсуждают их привлечение к любому потенциальному обмену.

Что этому предшествовало: