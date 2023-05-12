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США "охотятся" на россиян, чтобы обменять их на арестованных в РФ американцев – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 12 мая 2023, 03:24
США охотятся на россиян, чтобы обменять их на арестованных в РФ американцев – СМИ
Гершкович и Уилан. Фото Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена ищет возможности для освобождения задержанных в России американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана, для этого Штаты обратились к странам-союзникам, в которых содержатся под стражей российские граждане, подозреваемые в шпионаже.

Источник: CNN со ссылкой на три информированных источника

Детали: США считают, что Россия незаконно задержала Гершковича и Уилана. Нынешние и бывшие официальные лица США говорят, что пока у них нет задержанных высокопоставленных российских шпионов, что заставляет их обращаться за помощью к союзникам, пишет издание.

По информации CNN, администрация Байдена обратилась к странам-союзникам, в которых находятся под стражей подозреваемые в шпионаже граждане РФ, чтобы оценить, готовы ли они передать задержанных в рамках большого пакета обмена пленными.

Также, отмечает издание, официальные лица США ведут диалог со странами, в которых нет арестованных россиян, для поиска идей, которые бы могли побудить Москву освободить американцев.

По информации источников, Белый дом даже рассматривает возможность определенного ослабления санкций, если это будет способствовать обмену.

В частных разговорах с CNN американские официальные лица сообщили, что хотят вернуть Гершковича и Уилана в рамках одной сделки. При этом двое чиновников сказали изданию, что Белый дом хочет увидеть, какие предложения могут заинтересовать Россию.

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Отмечается, что США полагаются на страны, которые недавно арестовали подозреваемых в шпионаже россиян, в частности на Бразилию, Норвегию и Германию, а также – на страны бывшего советского блока, с которыми обсуждают их привлечение к любому потенциальному обмену.

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Темы: СШАпленныеРосcия
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