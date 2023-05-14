ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що, за їхніми даними, українські військові недавніми контрнаступальними діями звільнили 16,85 квадратних кілометрів у районі Бахмута.
Джерело: ISW
Деталі: В огляді зазначається, що українські сили продовжують контратакувати в районі Бахмута за непідтвердженими заявами про подальші незначні успіхи українських військ на південний захід від міста станом на 13 травня.
Станом на 13 травня ISW не спостерігав наочного підтвердження цих додаткових українських досягнень на південний захід від Бахмута або деінде в ширшому радіусі Бахмута.
Командувач Сухопутних українських військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив 13 травня, що українські війська просуваються вперед на невизначених ділянках фронту, а Генеральний штаб України повідомив, що українські війська наразі проводять активні операції в районі Бахмута.
За оцінками ISW, станом на 13 травня українські сили звільнили 16,85 кв. км в районі Бахмута під час нещодавніх контратак.
Російські джерела поширили кадри, які нібито показують наслідки нещодавньої контратаки Сил оборони на російські позиції біля Майорська (20 км на південний захід від Бахмута) і стверджують, що окупаційні війська відбили атаки.
Аналітики нагадують, що в ніч з 12 на 13 травня російські війська завдали удару "Шахедами".
Ключові висновки ISW за 13 травня:
- У ніч з 12 на 13 травня російські війська завдали удару безпілотниками "Шахед-131/136" по Україні.
- Російські ЗМІ повідомили, що 13 травня в Брянській області розбилися два російські вертольоти Мі-8, бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35, що, за твердженням деяких російських джерел, було спричинено українськими засобами протиповітряної оборони.
- Російські джерела стверджували, що 12 і 13 травня українські війська завдали ударів по окупованих районах Луганської області британськими крилатими ракетами Storm Shadow, що викликало підвищене занепокоєння Росії щодо потенційної здатності України наносити удари по російській логістиці.
- За повідомленнями, 13 травня президент Білорусі Лукашенко відвідав президентську лікарню в Мінську.
- Російські війська продовжили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та північний захід від Сватового.
- Також вони досягли незначних успіхів у районі Бахмута і продовжили обмежені наступальні операції на фронті Авдіївка-Донецьк.
- Війська РФ обстрілювали українські позиції на півдні України на захід від Гуляйполя.
- За повідомленнями, російські війська поповнюють свої підрозділи мобілізованим особовим складом.
- Російська влада продовжує депортацію українських дітей до Росії під виглядом "відпочинку та оздоровлення".