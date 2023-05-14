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ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Ольга Глущенко Неділя, 14 травня 2023, 04:43
ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута
Бахмут. ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що, за їхніми даними, українські військові недавніми контрнаступальними діями звільнили 16,85 квадратних кілометрів у районі Бахмута.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді зазначається, що українські сили продовжують контратакувати в районі Бахмута за непідтвердженими заявами про подальші незначні успіхи українських військ на південний захід від міста станом на 13 травня.

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Станом на 13 травня ISW не спостерігав наочного підтвердження цих додаткових українських досягнень на південний захід від Бахмута або деінде в ширшому радіусі Бахмута.

Командувач Сухопутних українських військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив 13 травня, що українські війська просуваються вперед на невизначених ділянках фронту, а Генеральний штаб України повідомив, що українські війська наразі проводять активні операції в районі Бахмута.

За оцінками ISW, станом на 13 травня українські сили звільнили 16,85 кв. км в районі Бахмута під час нещодавніх контратак.

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Російські джерела поширили кадри, які нібито показують наслідки нещодавньої контратаки Сил оборони  на російські позиції біля Майорська (20 км на південний захід від Бахмута) і стверджують, що окупаційні війська відбили атаки.

Аналітики нагадують, що в ніч з 12 на 13 травня російські війська завдали удару "Шахедами".

Ключові висновки ISW за 13 травня:

  • У ніч з 12 на 13 травня російські війська завдали удару безпілотниками "Шахед-131/136" по Україні.
  • Російські ЗМІ повідомили, що 13 травня в Брянській області розбилися два російські вертольоти Мі-8, бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35, що, за твердженням деяких російських джерел, було спричинено українськими засобами протиповітряної оборони.
  • Російські джерела стверджували, що 12 і 13 травня українські війська завдали ударів по окупованих районах Луганської області британськими крилатими ракетами Storm Shadow, що викликало підвищене занепокоєння Росії щодо потенційної здатності України наносити удари по російській логістиці.
  • За повідомленнями, 13 травня президент Білорусі Лукашенко відвідав президентську лікарню в Мінську.
  • Російські війська продовжили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та північний захід від Сватового.
  • Також вони досягли незначних успіхів у районі Бахмута і продовжили обмежені наступальні операції на фронті Авдіївка-Донецьк.
  • Війська РФ обстрілювали українські позиції на півдні України на захід від Гуляйполя.
  • За повідомленнями, російські війська поповнюють свої підрозділи мобілізованим особовим складом.
  • Російська влада продовжує депортацію українських дітей до Росії під виглядом "відпочинку та оздоровлення".

Теми: війнаБахмут
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