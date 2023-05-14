ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що, за їхніми даними, українські військові недавніми контрнаступальними діями звільнили 16,85 квадратних кілометрів у районі Бахмута.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді зазначається, що українські сили продовжують контратакувати в районі Бахмута за непідтвердженими заявами про подальші незначні успіхи українських військ на південний захід від міста станом на 13 травня.

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Станом на 13 травня ISW не спостерігав наочного підтвердження цих додаткових українських досягнень на південний захід від Бахмута або деінде в ширшому радіусі Бахмута.

Командувач Сухопутних українських військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив 13 травня, що українські війська просуваються вперед на невизначених ділянках фронту, а Генеральний штаб України повідомив, що українські війська наразі проводять активні операції в районі Бахмута.

За оцінками ISW, станом на 13 травня українські сили звільнили 16,85 кв. км в районі Бахмута під час нещодавніх контратак.

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Російські джерела поширили кадри, які нібито показують наслідки нещодавньої контратаки Сил оборони на російські позиції біля Майорська (20 км на південний захід від Бахмута) і стверджують, що окупаційні війська відбили атаки.

Аналітики нагадують, що в ніч з 12 на 13 травня російські війська завдали удару "Шахедами".

Ключові висновки ISW за 13 травня: