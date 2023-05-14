ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что, по их данным, украинские военные недавними контрнаступательными действиями освободили 16,85 квадратных километров в районе Бахмута.
Источник: ISW
Детали: В обзоре отмечается, что украинские силы продолжают контратаковать в районе Бахмута по неподтвержденным заявлениям о дальнейших незначительных успехах украинских войск к юго-западу от города по состоянию на 13 мая.
По состоянию на 13 мая ISW не наблюдал наглядного подтверждения этих дополнительных украинских достижений к юго-западу от Бахмута или где-либо в более широком радиусе Бахмута.
Командующий Сухопутными украинскими войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил 13 мая, что украинские войска продвигаются вперед на неопределенных участках фронта, а Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска в настоящее время проводят активные операции в районе Бахмута.
По оценкам ISW, по состоянию на 13 мая украинские силы освободили 16,85 кв. км в районе Бахмута во время недавних контратак.
Российские источники распространили кадры, которые якобы показывают последствия недавней контратаки Сил обороны на российские позиции возле Майорска (20 км к юго-западу от Бахмута) и утверждают, что оккупационные войска отбили атаки.
Аналитики напоминают, что в ночь с 12 на 13 мая российские войска нанесли удар "Шахедами".
Ключевые выводы ISW за 13 мая:
- В ночь с 12 на 13 мая российские войска нанесли удар беспилотниками "Шахед-131/136" по Украине.
- Российские СМИ сообщили, что 13 мая в Брянской области разбились два российских вертолета Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35, что, по утверждению некоторых российских источников, было вызвано украинскими средствами противовоздушной обороны.
- Российские источники утверждали, что 12 и 13 мая украинские войска нанесли удары по оккупированным районам Луганской области британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, что вызвало повышенное беспокойство России относительно потенциальной способности Украины наносить удары по российской логистике.
- По сообщениям, 13 мая президент Беларуси Лукашенко посетил президентскую больницу в Минске.
- Российские войска продолжили ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и северо-западу от Сватово.
- Также они достигли незначительных успехов в районе Бахмута и продолжили ограниченные наступательные операции на фронте Авдеевка-Донецк.
- Войска РФ обстреливали украинские позиции на юге Украины к западу от Гуляйполя.
- По сообщениям, российские войска пополняют свои подразделения мобилизованным личным составом.
- Российские власти продолжают депортацию украинских детей в Россию под видом "отдыха и оздоровления".