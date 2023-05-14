ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что, по их данным, украинские военные недавними контрнаступательными действиями освободили 16,85 квадратных километров в районе Бахмута.

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечается, что украинские силы продолжают контратаковать в районе Бахмута по неподтвержденным заявлениям о дальнейших незначительных успехах украинских войск к юго-западу от города по состоянию на 13 мая.

По состоянию на 13 мая ISW не наблюдал наглядного подтверждения этих дополнительных украинских достижений к юго-западу от Бахмута или где-либо в более широком радиусе Бахмута.

Командующий Сухопутными украинскими войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил 13 мая, что украинские войска продвигаются вперед на неопределенных участках фронта, а Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска в настоящее время проводят активные операции в районе Бахмута.

По оценкам ISW, по состоянию на 13 мая украинские силы освободили 16,85 кв. км в районе Бахмута во время недавних контратак.

Российские источники распространили кадры, которые якобы показывают последствия недавней контратаки Сил обороны на российские позиции возле Майорска (20 км к юго-западу от Бахмута) и утверждают, что оккупационные войска отбили атаки.

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Аналитики напоминают, что в ночь с 12 на 13 мая российские войска нанесли удар "Шахедами".

Ключевые выводы ISW за 13 мая: