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ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 14 мая 2023, 04:43
ISW сообщил, сколько километров отбили Силы обороны в районе Бахмута
Бахмут. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что, по их данным, украинские военные недавними контрнаступательными действиями освободили 16,85 квадратных километров в районе Бахмута.

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечается, что украинские силы продолжают контратаковать в районе Бахмута по неподтвержденным заявлениям о дальнейших незначительных успехах украинских войск к юго-западу от города по состоянию на 13 мая.

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По состоянию на 13 мая ISW не наблюдал наглядного подтверждения этих дополнительных украинских достижений к юго-западу от Бахмута или где-либо в более широком радиусе Бахмута.

Командующий Сухопутными украинскими войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил 13 мая, что украинские войска продвигаются вперед на неопределенных участках фронта, а Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска в настоящее время проводят активные операции в районе Бахмута.

По оценкам ISW, по состоянию на 13 мая украинские силы освободили 16,85 кв. км в районе Бахмута во время недавних контратак.

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Российские источники распространили кадры, которые якобы показывают последствия недавней контратаки Сил обороны на российские позиции возле Майорска (20 км к юго-западу от Бахмута) и утверждают, что оккупационные войска отбили атаки.

Аналитики напоминают, что в ночь с 12 на 13 мая российские войска нанесли удар "Шахедами".

Ключевые выводы ISW за 13 мая:

  • В ночь с 12 на 13 мая российские войска нанесли удар беспилотниками "Шахед-131/136" по Украине.
  • Российские СМИ сообщили, что 13 мая в Брянской области разбились два российских вертолета Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35, что, по утверждению некоторых российских источников, было вызвано украинскими средствами противовоздушной обороны.
  • Российские источники утверждали, что 12 и 13 мая украинские войска нанесли удары по оккупированным районам Луганской области британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, что вызвало повышенное беспокойство России относительно потенциальной способности Украины наносить удары по российской логистике.
  • По сообщениям, 13 мая президент Беларуси Лукашенко посетил президентскую больницу в Минске.
  • Российские войска продолжили ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и северо-западу от Сватово.
  • Также они достигли незначительных успехов в районе Бахмута и продолжили ограниченные наступательные операции на фронте Авдеевка-Донецк.
  • Войска РФ обстреливали украинские позиции на юге Украины к западу от Гуляйполя.
  • По сообщениям, российские войска пополняют свои подразделения мобилизованным личным составом.
  • Российские власти продолжают депортацию украинских детей в Россию под видом "отдыха и оздоровления".

Темы: войнаБахмут
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