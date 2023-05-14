Лукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
Неділя, 14 травня 2023, 11:13
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після новин про погіршення здоров'я не з'явився на святкуванні Дня Державного прапора, Державного герба і Державного гімну Білорусі 14 травня.
Джерело: проєкт білоруського журналіста й аналітика Антона Мотолько "Мотолько помоги" в Telegram, "Зеркало"
Деталі: Зазначається, що Лукашенко не з'явився на церемонії вшанування державного прапора, герба і гімну, яка 14 травня проходить на площі Державного прапора в Мінську.
Замість нього промову Лукашенка виголосив прем'єр-міністр Роман Головченко.
Незалежне видання "Дзеркало" зазначає, що для Лукашенка поява на цій церемонії була важливою, "адже він не з'являється в публічному просторі вже п'ятий день".
Про його стан нічого невідомо.
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Нагадаємо:
- Днем раніше Лукашенко після тривалої відсутності на публіці в суботу відвідав президентську клініку в Дроздах.
- 9 травня Лукашенко був на параді у Москві, проте по його закінченні негайно повернувся в Мінськ, не чекаючи завершення всіх урочистостей.
- Вже у Мінську Лукашенко не виступив із традиційною промовою до Дня перемоги.
- Як писали ЗМІ, з початку травня Лукашенко став значно менше з’являтися на публіці.