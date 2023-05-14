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Лукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

Роман ПетренкоНеділя, 14 травня 2023, 11:13
Лукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО: ТАСС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після новин про погіршення здоров'я не з'явився на святкуванні Дня Державного прапора, Державного герба і Державного гімну Білорусі 14 травня.

Джерело: проєкт білоруського журналіста й аналітика Антона Мотолько "Мотолько помоги" в Telegram, "Зеркало"

Деталі: Зазначається, що Лукашенко не з'явився на церемонії вшанування державного прапора, герба і гімну, яка 14 травня проходить на площі Державного прапора в Мінську.

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Замість нього промову Лукашенка виголосив прем'єр-міністр Роман Головченко.

Незалежне видання "Дзеркало" зазначає, що для Лукашенка поява на цій церемонії була важливою, "адже він не з'являється в публічному просторі вже п'ятий день".

Про його стан нічого невідомо.

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Теми: ЛукашенкоБілорусь
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