Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 мая 2023, 11:13
Лукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО: ТАСС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после новостей об ухудшении здоровья не появился на праздновании Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Беларуси 14 мая.

Источник: проект белорусского журналиста и аналитика Антона Мотолько "Мотолько помоги" в Telegram, "Зеркало"

Детали: Отмечается, что Лукашенко не появился на церемонии чествования государственного флага, герба и гимна, которая 14 мая проходит на площади Государственного флага в Минске.

Реклама:

Вместо него речь Лукашенко произнёс премьер-министр Роман Головченко.

Независимое издание "Зеркало" отмечает, что Для Лукашенко появление на этой церемонии было важно, "ведь он не появляется в публичном пространстве уже пятый день".

О его состоянии ничего неизвестно.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Темы: ЛукашенкоБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Лукашенко
"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко
Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину, и отбеливает Путина
Лукашенко поздравил украинцев и посоветовал использовать соседство для прекращения "конфронтации" 
Последние новости
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Все новости...
Реклама: