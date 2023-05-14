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Лукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 мая 2023, 11:13
Лукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО: ТАСС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после новостей об ухудшении здоровья не появился на праздновании Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Беларуси 14 мая.

Источник: проект белорусского журналиста и аналитика Антона Мотолько "Мотолько помоги" в Telegram, "Зеркало"

Детали: Отмечается, что Лукашенко не появился на церемонии чествования государственного флага, герба и гимна, которая 14 мая проходит на площади Государственного флага в Минске.

Вместо него речь Лукашенко произнёс премьер-министр Роман Головченко.

Независимое издание "Зеркало" отмечает, что Для Лукашенко появление на этой церемонии было важно, "ведь он не появляется в публичном пространстве уже пятый день".

О его состоянии ничего неизвестно.

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Напомним:

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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