Лукашенко не появился на Дне государственного флага Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после новостей об ухудшении здоровья не появился на праздновании Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Беларуси 14 мая.
Источник: проект белорусского журналиста и аналитика Антона Мотолько "Мотолько помоги" в Telegram, "Зеркало"
Детали: Отмечается, что Лукашенко не появился на церемонии чествования государственного флага, герба и гимна, которая 14 мая проходит на площади Государственного флага в Минске.
Вместо него речь Лукашенко произнёс премьер-министр Роман Головченко.
Независимое издание "Зеркало" отмечает, что Для Лукашенко появление на этой церемонии было важно, "ведь он не появляется в публичном пространстве уже пятый день".
О его состоянии ничего неизвестно.
Напомним:
- Днем ранее Лукашенко после длительного отсутствия на публике в субботу посетил президентскую клинику в Дроздах.
- 9 мая Лукашенко был на параде в Москве, однако по его окончании немедленно вернулся в Минск, не дожидаясь завершения всех торжеств.
- Уже в Минске Лукашенко не выступил с традиционной речью ко Дню победы.
- Как писали СМИ, с начала мая Лукашенко стал значительно меньше появляться на публике.