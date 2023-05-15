Ворог обстріляв Авдіївку: 4 загиблих

У понеділок російські окупанти завдали ракетного удару по Авдіївці, внаслідок влучання ворожої ракети загинули 4 людини, які перебували в укритті.

Джерело: начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш

Пряма мова: "Чотири людини середнього віку (всі цивільні) загинуло сьогодні зранку від авіаракетного удару по Авдіївці.

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В момент влучання ракети люди знаходились в укритті, облаштованому у давно не працюючій залізничній лікарні.

Це попередньо. На жаль, жертв може бути більше".

Деталі: Жертвами стали двоє чоловіків і дві жінки, які ховалися у бомбосховищі.

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Барабаш наполягає на евакуації з міста всіх цивільних.

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