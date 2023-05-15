Ворог обстріляв Авдіївку: 4 загиблих
Понеділок, 15 травня 2023, 12:12
У понеділок російські окупанти завдали ракетного удару по Авдіївці, внаслідок влучання ворожої ракети загинули 4 людини, які перебували в укритті.
Джерело: начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш
Пряма мова: "Чотири людини середнього віку (всі цивільні) загинуло сьогодні зранку від авіаракетного удару по Авдіївці.
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В момент влучання ракети люди знаходились в укритті, облаштованому у давно не працюючій залізничній лікарні.
Це попередньо. На жаль, жертв може бути більше".
Деталі: Жертвами стали двоє чоловіків і дві жінки, які ховалися у бомбосховищі.
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Барабаш наполягає на евакуації з міста всіх цивільних.
Нагадаємо:
- В кінці березня Барабаш повідомив, що через обстріли російських окупантів інфраструктура міста Авдіївка на Донеччині повністю знищена, у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі, а житловий фонд зруйновано на 80%.
- Начальник об'єднаного центру сил оборони на Таврійському напрямку Сергій Телятицький повідомив, що з міста спробують евакуювати все цивільне населення.
- Хоча Барабаш сумнівається, що повна евакуація цивільного населення з Авдіївки є можливою.