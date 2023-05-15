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Враг обстрелял Авдеевку: 4 погибших

Алена МазуренкоПонедельник, 15 мая 2023, 12:12
Враг обстрелял Авдеевку: 4 погибших
АВДЕЕВКА. ФОТО Барабаша

В понедельник российские оккупанты нанесли ракетный удар по Авдеевке, в результате попадания вражеской ракеты погибли 4 человека, которые находились в укрытии.

Источник: начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш

Прямая речь: "Четыре человека среднего возраста (все гражданские) погибли сегодня утром от авиаракетного удара по Авдеевке.

В момент попадания ракеты люди находились в укрытии, обустроенном в давно не работающей железнодорожной больнице.

Это предварительно. К сожалению, жертв может быть больше".

Детали: Жертвами стали двое мужчин и две женщины, которые прятались в бомбоубежище.

Барабаш настаивает на эвакуации из города всех гражданских.

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Напомним: 

  • В конце марта Барабаш сообщил, что из-за обстрелов российских оккупантов инфраструктура города Авдеевка Донецкой области полностью уничтожена, в городе не осталось ни одного уцелевшего здания, а жилой фонд разрушен на 80%.
  • Начальник объединенного центра сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телятицкий сообщил, что в в городе попытаются эвакуировать все гражданское население.
  • Барабаш сомневается, что полная эвакуация гражданского населения из Авдеевки возможна.

Темы: Авдеевкаобстрел
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