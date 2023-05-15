Враг обстрелял Авдеевку: 4 погибших

В понедельник российские оккупанты нанесли ракетный удар по Авдеевке, в результате попадания вражеской ракеты погибли 4 человека, которые находились в укрытии.

Источник: начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш

Прямая речь: "Четыре человека среднего возраста (все гражданские) погибли сегодня утром от авиаракетного удара по Авдеевке.

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В момент попадания ракеты люди находились в укрытии, обустроенном в давно не работающей железнодорожной больнице.

Это предварительно. К сожалению, жертв может быть больше".

Детали: Жертвами стали двое мужчин и две женщины, которые прятались в бомбоубежище.

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Барабаш настаивает на эвакуации из города всех гражданских.

Напомним: