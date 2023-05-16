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Миллиардные махинации: подсанкционному олигарху Фуксу объявлено подозрение

Валентина РоманенкоВторник, 16 мая 2023, 10:00
Миллиардные махинации: подсанкционному олигарху Фуксу объявлено подозрение
Павел Фукс. фото Дмитрия Ларина, УП

Служба безопасности Украины разоблачила подсанкционного бизнесмена Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от уплаты налогов.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Детали: Правоохранители заявляют, что установили, что с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний на более 100 млрд грн.

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Как свидетельствуют материалы расследования, холдинг бизнесмена подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках.

Дельцы за бесценок выкупали у банковских учреждений "кредитные обязательства" этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность.

Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.

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Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных "заказчиков" через сложные финансовые махинации, отмечают в пресс-службе. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур.

В ходе этих махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. Например, только от одной из таких сделок сумма убытков государству достигает почти 100 млн грн, указывают в спецслужбе.

На основании собранных доказательств Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

В рамках уголовного производства наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования по более 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы.

Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА.

Напомним: Бизнесмен Павел Фукс в июне 2021 года попал под полный пакет санкций, но это не помешало ему отметить свое 50-летие в гольф-клубе в Козине в симиторванной на вечер Венеции

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Темы: ФуксСБУОфис генпрокурора
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