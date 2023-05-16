В деле главы Верховного суда фигурирует владелец группы "Финансы и кредит" – НАБУ

Семен Кривонос (слева) на брифинге НАБУ и САП по делу Верховного Суда, скриншот

Национальное антикоррупционное бюро подтверждает, что совладелец финансово-промышленной группы "Финансы и кредит" Константин Жеваго причастен к делу о взятке для главы Верховного Суда Всеволода Князева и других судей ВС, хотя и не называет имен.

Источник: директор НАБУ Семен Кривонос на совместном с САП брифинге о разоблаченной схеме получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда, сайт НАБУ

Детали: Директор НАБУ Семен Кривонос на брифинге рассказал, что бюро получило информацию о "деятельности преступной группировки с привлечением посредников, судей, с привлечением руководства судейской ветви власти".

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НАБУ решило осуществить "оперативное проникновение" и действовать с помощью "детектива под прикрытием".

Прямая речь Кривоноса: "В результате проведенного комплекса мероприятий нами был зафиксирован ряд контактов владельца группы "Финансы и кредит" с одним из владельцев адвокатского объединения, которое использовалось для прикрытия преступной деятельности... Они договорились о передаче неправомерной выгоды в пользу высокопоставленных чиновников суда за принятие нужного для этого предпринимателя решения.

Через несколько дней после установления контакта, 15 марта, должно было состояться заседание по данному делу, которое было предметом обсуждения. Вследствие предварительной договоренности это заседание было перенесено, чтобы можно было оттянуть время для аккумулирования определенных средств и достижения договоренностей...

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19 апреля Верховным Судом уже было принято решение – и уже после этого фактически в начале мая адвокат, участник этой преступной группировки, получил от руководства Верховного Суда указание о распределении этой неправомерной выгоды среди участников преступной группировки – судей.

3-го мая была получена первая часть этой неправомерной выгоды в сумме – назовем это первый транш, а 15-го мая, вчера, была передана вторая часть, которая была зафиксирована – на горячем было зафиксировано руководство Верховного Суда".

Детали: Директор НАБУ сообщил, что во время проведения неотложных следственных действий, обысков по месту жительства фигурантов, на рабочих местах была изъята значительная сумма средств, получены доказательства, которые дополнительно подтверждают деятельность этой преступной организации.

Неправомерная выгода в размере около 2,7 млн долларов США для главы Верховного Суда и адвоката может быть частью более широкой схемы коррупционного давления на суды, считают в НАБУ и САП.

Антикоррупционные органы также продемонстрировали аудиозаписи разговоров фигурантов.

Предварительная правовая квалификация – ч.4 ст 368, ч.4 ст.369 УК Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении.

Кривонос также добавил, что есть информация, что "члены этой преступной группировки пытались оказать влияние на очень важный процесс избрания членов ВККС (Высшей квалификационной комиссии судей – ред.)".

Однако в этом деле главное, что "есть взятка, есть мотив, есть зафиксированный факт, есть конкретные люди (подозреваемые – ред.) и каких-либо других подтекстов нет".

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