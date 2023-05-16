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Оккупанты запретили персоналу ЗАЭС даже общаться между собой − Энергоатом

Ирина БалачукВторник, 16 мая 2023, 14:35
Оккупанты запретили персоналу ЗАЭС даже общаться между собой − Энергоатом
Фото иллюстративное из Telegram Энергоатома

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции оккупанты чуть ли не ежедневно ужесточают правила работы и пребывания работников на объекте − сейчас атомщикам не разрешают даже общаться между собой.

Источник: НАЭК Энергоатом в Telegram 

Дословно Энергоатом: "После недавно введенного запрета на пользование даже кнопочными телефонами на площадке ЗАЭС российские террористы выходят на новый уровень абсурда − вводят для персонала еще более бессмысленные ограничения".

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Детали: Сообщается, что сейчас на ЗАЭС остаются работать около 2,5 тысячи атомщиков.

Но то, как именно должна работать станция, решают вооруженные охранники − они тщательно проверяют атомщиков перед сменой, разрешают им проходить на рабочие места исключительно по эстакаде, запрещают перемещаться по территории ЗАЭС и даже выходить на улицу. 

Также, по данным НАЭК, оккупанты требуют, чтобы атомщики на работе смотрели только прямо перед собой и не общались друг с другом.

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Причиной новых запретов, которые очень затрудняют рабочую коммуникацию между работниками ЗАЭС, Энергоатом называет то, что оккупанты пытаются замаскировать свои огневые позиции и большое количество военной техники на территории станции.

Предыстория:

Темы: ЗАЭСоккупацияЭнергоатом
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