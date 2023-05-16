Оккупанты запретили персоналу ЗАЭС даже общаться между собой − Энергоатом
На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции оккупанты чуть ли не ежедневно ужесточают правила работы и пребывания работников на объекте − сейчас атомщикам не разрешают даже общаться между собой.
Источник: НАЭК Энергоатом в Telegram
Дословно Энергоатом: "После недавно введенного запрета на пользование даже кнопочными телефонами на площадке ЗАЭС российские террористы выходят на новый уровень абсурда − вводят для персонала еще более бессмысленные ограничения".
Детали: Сообщается, что сейчас на ЗАЭС остаются работать около 2,5 тысячи атомщиков.
Но то, как именно должна работать станция, решают вооруженные охранники − они тщательно проверяют атомщиков перед сменой, разрешают им проходить на рабочие места исключительно по эстакаде, запрещают перемещаться по территории ЗАЭС и даже выходить на улицу.
Также, по данным НАЭК, оккупанты требуют, чтобы атомщики на работе смотрели только прямо перед собой и не общались друг с другом.
Причиной новых запретов, которые очень затрудняют рабочую коммуникацию между работниками ЗАЭС, Энергоатом называет то, что оккупанты пытаются замаскировать свои огневые позиции и большое количество военной техники на территории станции.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что российские оккупанты планируют вывезти из Энергодара около трех тысяч работников, которые обслуживают Запорожскую атомную электростанцию.
- 7 мая Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики вывозят жителей Энергодара Запорожской области в направлении Бердянска и Приморска.
- Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что украинские военные понимают, что во время контрнаступления им придется обойти Запорожскую атомную электростанцию, чтобы избежать повреждения этого объекта.
- Он также рассказал, что российские оккупанты, которые находятся на Запорожской АЭС в Энергодаре, готовятся к возможной эвакуации и уже даже провели тренировки по быстрым сборам и выезду со станции на случай украинского контрнаступления.