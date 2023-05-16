Князєву оголосили підозру
Вівторок, 16 травня 2023, 20:59
Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру в отримані хабаря голові Верховного суду Всеволоду Князєву та його спільнику адвокату Олегу Горецькому.
Джерело: САП у Telegram
Деталі: Повідомляється, що 16 травня керівник САП Олександр Клименко особисто повідомив про підозру Князєву та Горецькому, яких викрито на отриманні 2,7 млн доларів хабаря. У прокуратурі не кажуть ім'я адвоката, але "Українська правда" дізналася його від своїх джерел.
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Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою).
Наразі вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 15 травня НАБУ повыдомило, що його детективи затримали голову українського Верховного суду Всеволода Князєва при отриманні хабара у 2,7 млн доларів і провели обшуки в інших суддів ВС.
- ZN.UA із посиланням на джерела в НАБУ повідомило, що Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго.
- Пресслужба Жеваго стверджує, що він не має жодного відношення до дачі хабара голові чи суддям Верховного суду.
- Пізніше Національне антикорупційне бюро оприлюднило частину аудіодоказів у справі.