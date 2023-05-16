Князєву оголосили підозру

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру в отримані хабаря голові Верховного суду Всеволоду Князєву та його спільнику адвокату Олегу Горецькому.

Джерело: САП у Telegram

Деталі: Повідомляється, що 16 травня керівник САП Олександр Клименко особисто повідомив про підозру Князєву та Горецькому, яких викрито на отриманні 2,7 млн доларів хабаря. У прокуратурі не кажуть ім'я адвоката, але "Українська правда" дізналася його від своїх джерел.

Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою).

Наразі вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду.

Передісторія:

15 травня НАБУ повыдомило, що його детективи затримали голову українського Верховного суду Всеволода Князєва при отриманні хабара у 2,7 млн доларів і провели обшуки в інших суддів ВС.

ZN.UA із посиланням на джерела в НАБУ повідомило, що Князєв отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Жеваго.

Пресслужба Жеваго стверджує, що він не має жодного відношення до дачі хабара голові чи суддям Верховного суду.

Пізніше Національне антикорупційне бюро оприлюднило частину аудіодоказів у справі.