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Князєву оголосили підозру

Євген КізіловВівторок, 16 травня 2023, 20:59
Князєву оголосили підозру
Всеволод Князєв, фото з Судово-юридичної газети - sud.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру в отримані хабаря голові Верховного суду Всеволоду Князєву та його спільнику адвокату Олегу Горецькому.

Джерело: САП у Telegram

Деталі: Повідомляється, що 16 травня керівник САП Олександр Клименко особисто повідомив про підозру Князєву та Горецькому, яких викрито на отриманні 2,7 млн доларів хабаря. У прокуратурі не кажуть ім'я адвоката, але "Українська правда" дізналася його від своїх джерел.

 

Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою).

Наразі вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду.

 

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Теми: Князєв ВсеволодхабарАнтикорупційна прокуратура
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