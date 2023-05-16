Князеву объявили подозрение

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в получении взятки председателю Верховного суда Всеволоду Князеву и его сообщнику адвокату Олегу Горецкому.

Источник: САП в Telegram

Детали: Сообщается, что 16 мая руководитель САП Александр Клименко лично сообщил о подозрении Князеву и Горецкому, которых разоблачили на получении 2,7 млн долларов взятки. В прокуратуре не говорят имя адвоката, но "Украинская правда" узнала его от своих источников.

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Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (Получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом).

Сейчас решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия и Высший антикоррупционный суд.

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