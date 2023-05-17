У Луганську знову лунають вибухи - ЗМІ
Середа, 17 травня 2023, 20:41
Ввечері 17 травня в окупованому Росією Луганську пролунали вибухи.
Джерело: "Суспільне" із посиланням на мешканців окупованого міста, "Радіо Свобода"
Деталі: На фотографіях, які публікують містяни, видно чорний дим.
Вибухи у місті були також 12, 13 та 15 травня.
Пізніше окупанти повідомили, що нібито вибухом 12 травня в Луганську поранило депутата Держдуми Віктора Водолацького, а 15 - "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета.
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