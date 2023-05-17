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У Луганську знову лунають вибухи - ЗМІ

Євген КізіловСереда, 17 травня 2023, 20:41
У Луганську знову лунають вибухи - ЗМІ
фото з місцевих пабліків

Ввечері 17 травня в окупованому Росією Луганську пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне" із посиланням на мешканців окупованого міста, "Радіо Свобода"

Деталі: На фотографіях, які публікують містяни, видно чорний дим.

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Вибухи у місті були також 12, 13 та 15 травня.

Пізніше окупанти повідомили, що нібито вибухом 12 травня в Луганську поранило депутата Держдуми Віктора Водолацького, а 15 - "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета.

Теми: Луганськвибух
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