Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский призвал лидеров арабских стран помочь украинцам, несмотря на влияние РФ

Елена РощинаПятница, 19 мая 2023, 15:47
Зеленский призвал лидеров арабских стран помочь украинцам, несмотря на влияние РФ
Владимир Зеленский на саммите Лиги арабских государств, фото ОП

Президент Владимир Зеленский на саммите арабских стран в Саудовской Аравии призвал их представителей поддержать украинцев, включая мусульман. 

Источник: Зеленский в выступлении на 32-й сессии совета Лиги арабских стран

Прямая речь: "Я уверен, все ваши нации поймут нашу основную эмоции и наш основной призыв, который я хочу оставить здесь... Призыв помочь защитить наших людей, включая сообщество украинских мусульман.

Здесь со мной уважаемый Мустафа Джемилев – лидер крымскотатарского народа, одного из коренных народов Украины. Их дом – Крым, центр мусульманской культуры в Украине".

Детали: Зеленский напомнил, что Крым Россия оккупировала первым и мусульмане больше всего страдают от репрессий в оккупированном Крыму.  

Президент Украины также напомнил о роли Саудовской Аравии в освобождении людей, взятых россиянами в плен на территории Украины. По его мнению, можно расширить этот опыт.

Зеленский добавил, что даже если на саммите арабских стран есть люди, которые по-разному смотрят на войну в Украине, называя ее "конфликтом", они могут объединиться вокруг идеи спасения людей из российских застенков.

ВИДЕО ДНЯ

Украинский лидер отметил, что есть люди, которые закрывают глаза на заключение и незаконную аннексию, но какое бы влияние не оказывала Россия, нужно оставаться независимыми. 

Владимир Зеленский перед выступлением на 32-й сессии совета Лиги арабских стран 19 мая встретился с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. 

В украинскую делегацию, которая прибыла в Саудовскую Аравию, входит лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

 

Напомним: СМИ сообщили, что из Саудовской Аравии Владимир Зеленский отправится в Японию, чтобы лично присоединиться к лидерам стран "Большой семерки", однако в СНБОУ заверили, что выступление перед G7 будет онлайн.

Темы: Зеленскиймирвойнамеждународные отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину

NYT о Белгородской области: Подразделения понесли незначительные потери

Лукашенко: Успокойтесь, умирать не собираюсь

"Это дискредитация": депутат Арьева говорит, что не была под наркотиком в ДТП

Путину принесли карту, где "нет Украины", а он снова решил похвастаться "знанием истории"

Гайдай о назначении послом в Казахстане: Официального отказа нет

Все новости...
Зеленский
Зеленский в Саудовской Аравии поговорил с главами делегаций ОАЭ, Омана и Кувейта
Зеленский рассказал наследному принцу Саудовской Аравии, как Украина противодействует России
Зеленский прилетел на саммит арабских государств
Последние новости
06:53
Бахмут и Марьинка остаются эпицентром боевых действий – сводка
06:10
На оккупированной Луганщине захватчики планируют новую волну вывоза детей – сопротивление
05:06
Генштаб промолчал о боях в Бахмуте, ISW назвал причину
04:06
Пентагон объяснил детали предоставления Украине F-16
03:18
Резников и глава Пентагона обсудили подготовку к следующему "Рамштайну"
02:33
Госдеп США о "зерновой сделке": Россия продолжает прибегать к "явным нарушениям"
01:44
Россия заявила о перехвате бомбардировщиков США, Пентагон ответил
00:58
Враг бил по громадам Сумщины, сбросил 6 мин
00:12
В Белгороде с БПЛА сброшено взрывное устройство – российские власти
23:42
NYT о Белгородской области: Подразделения понесли незначительные потери
Все новости...
Реклама: