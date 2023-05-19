Зеленский призвал лидеров арабских стран помочь украинцам, несмотря на влияние РФ

Президент Владимир Зеленский на саммите арабских стран в Саудовской Аравии призвал их представителей поддержать украинцев, включая мусульман.

Источник: Зеленский в выступлении на 32-й сессии совета Лиги арабских стран

Прямая речь: "Я уверен, все ваши нации поймут нашу основную эмоции и наш основной призыв, который я хочу оставить здесь... Призыв помочь защитить наших людей, включая сообщество украинских мусульман.

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Здесь со мной уважаемый Мустафа Джемилев – лидер крымскотатарского народа, одного из коренных народов Украины. Их дом – Крым, центр мусульманской культуры в Украине".

Детали: Зеленский напомнил, что Крым Россия оккупировала первым и мусульмане больше всего страдают от репрессий в оккупированном Крыму.

Президент Украины также напомнил о роли Саудовской Аравии в освобождении людей, взятых россиянами в плен на территории Украины. По его мнению, можно расширить этот опыт.

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Зеленский добавил, что даже если на саммите арабских стран есть люди, которые по-разному смотрят на войну в Украине, называя ее "конфликтом", они могут объединиться вокруг идеи спасения людей из российских застенков.

Украинский лидер отметил, что есть люди, которые закрывают глаза на заключение и незаконную аннексию, но какое бы влияние не оказывала Россия, нужно оставаться независимыми.

Владимир Зеленский перед выступлением на 32-й сессии совета Лиги арабских стран 19 мая встретился с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

В украинскую делегацию, которая прибыла в Саудовскую Аравию, входит лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Напомним: СМИ сообщили, что из Саудовской Аравии Владимир Зеленский отправится в Японию, чтобы лично присоединиться к лидерам стран "Большой семерки", однако в СНБОУ заверили, что выступление перед G7 будет онлайн.