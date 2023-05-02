Спротив: Росіяни готують провокацію на північному кордоні України
Російські військові у Брянській та Курській областях отримали форму українських захисників та готують провокацію на північному кордоні України.
Джерело: пресслужба Центру національного спротиву
Дослівно: "Росіяни готують провокації на північному кордоні з Україною..
Російські військовослужбовці, які дислокуються у Брянській та Курській областях, отримали українську військову форму. Про це повідомляють місцеві, які співпрацюють з українським підпіллям.
Всі ці дії вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства й також ввести в оману світове суспільство, аби відвернути увагу від злочинів ЗС РФ".
Деталі: Як наголошує Спротив, не виключені терористичні акти на території РФ, або імітація захоплення заручників.