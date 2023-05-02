Reuters: Путіна й Лукашенка не запросили на коронацію Чарльза ІІІ

Велика Британія не надіслала запрошень на церемонію коронації короля Чарльза ІІІ президентам Росії та Білорусі – Владіміру Путіну та Александру Лукашенку.

Про це, як пише "Європейська правда", агентству Reuters у вівторок повідомило джерело.

Окрім Путіна й Лукашенка, запрошення не отримали лідери Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану й Венесуели, які також вважаються автократичними державами. Водночас на коронацію запросили дипломатичних представників Північної Кореї та Нікарагуа.

Крім того, за даними Reuters, Британія запросила очільників інших країн, із якими має повноцінні дипломатичні відносини, а також представників британських королівств і заморських територій.

Як відомо, Чарльз III буде коронований 6 травня 2023 року на церемонії, яку проведе глава англіканської церкви, архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. Дружина Чарльза, королева-консорт Камілла буде коронована разом зі своїм чоловіком.

Король Чарльз III вирушить на коронацію до Вестмінстерського абатства у найновішій кареті королівської родини, а повертатиметься з неї у традиційній – тій, що використовується майже 200 років і відома своєю незручністю.

До церемонії будуть залучені понад шість тисяч військовослужбовців Збройних Сил Сполученого Королівства.