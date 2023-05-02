Reuters: Путіна й Лукашенка не запросили на коронацію Чарльза ІІІ

Велика Британія не надіслала запрошень на церемонію коронації короля Чарльза ІІІ президентам Росії та Білорусі – Владіміру Путіну та Александру Лукашенку.

Про це, як пише "Європейська правда", агентству Reuters у вівторок повідомило джерело.

Окрім Путіна й Лукашенка, запрошення не отримали лідери Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану й Венесуели, які також вважаються автократичними державами. Водночас на коронацію запросили дипломатичних представників Північної Кореї та Нікарагуа.

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Крім того, за даними Reuters, Британія запросила очільників інших країн, із якими має повноцінні дипломатичні відносини, а також представників британських королівств і заморських територій.

Як відомо, Чарльз III буде коронований 6 травня 2023 року на церемонії, яку проведе глава англіканської церкви, архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. Дружина Чарльза, королева-консорт Камілла буде коронована разом зі своїм чоловіком.

Король Чарльз III вирушить на коронацію до Вестмінстерського абатства у найновішій кареті королівської родини, а повертатиметься з неї у традиційній – тій, що використовується майже 200 років і відома своєю незручністю.

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До церемонії будуть залучені понад шість тисяч військовослужбовців Збройних Сил Сполученого Королівства.