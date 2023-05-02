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Reuters: Путина и Лукашенко не пригласили на коронацию Чарльза ІІІ

"Европейская правда"Вторник, 2 мая 2023, 21:39

Великобритания не направила приглашений на церемонию коронации короля Чарльза III президентам России и Беларуси – Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству Reuters во вторник сообщил источник.

Кроме Путина и Лукашенко, приглашения не получили лидеры Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы, которые также считаются автократическими государствами. В то же время на коронацию пригласили дипломатических представителей Северной Кореи и Никарагуа.

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Кроме того, по данным Reuters, Британия пригласила руководителей других стран, с которыми имеет полноценные дипломатические отношения, а также представителей британских королевств и заморских территорий.

Как известно, Чарльз III будет коронован 6 мая 2023 года на церемонии, которую проведет глава англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Супруга Чарльза, королева-консорт Камилла будет коронована вместе со своим супругом.

Король Чарльз III отправится на коронацию в Вестминстерское аббатство в новейшей карете королевской семьи, а возвращаться из нее будет в традиционной – той, что используется почти 200 лет и известна своим неудобством.

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К церемонии будут привлечены более шести тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Соединенного Королевства.

Темы: ВеликобританияПутинЛукашенко
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