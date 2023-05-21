Байден іще не вирішив, чи США самі передаватимуть F-16 Україні – Салліван
Президент США Джо Байден іще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи Сполучені Штати самі передадуть Україні винищувачі F-16, чи це зроблять союзники.
Джерело: радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван в ефірі CNN у неділю, пише Politico
Деталі: У програмі "Стан справ" на CNN Саллівана запитали, чи будуть США відправляти літаки безпосередньо в Україну.
Пряма мова Саллівана: "Я думаю, що з огляду на кількість [F-16], які зараз доступні на складах наших європейських союзників, і те, що, виходячи з грошей, які нам виділив Конгрес, є так багато інших пріоритетів щодо систем, які можна надати, можливо, ми більше зосередимося на передачі третьою стороною, але президент іще не прийняв остаточного рішення".
Більше деталей: За словами Саллівана, раніше США відмовлялися надавати Україні винищувачі, оскільки вони не були "критично важливими" для очікуваного українського контрнаступу, але умови змінюються.
"Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоб вчасно і в повному обсязі надати Україні все необхідне для початку цього контрнаступу. Тепер, коли ми це зробили, ми можемо очікувати довгострокової здатності України захищати себе і стримувати російську агресію. Винищувачі четвертого покоління, західні винищувачі F-16 є важливими для цієї боротьби", - сказав Салліван.
Передісторія:
- За даними ЗМІ, США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16, але терміни їх надання не встановлені. Останніми тижнями адміністрація Джо Байдена поінформувала європейських союзників, що США дозволять їм передавати Україні американські винищувачі F-16.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Вашингтон долучиться до зусиль інших держав із навчання українських льотчиків і в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна отримає сучасні винищувачі.
- Салліван заявив, що F-16 надаватимуться Україні за умови, що вони не використовуватимуться для ударів по Росії.
- Президент США Джо Байден заявив, що отримав від Володимира Зеленського "тверде запевнення", що українські війська не використовуватимуть надані Заходом винищувачі F-16 для вторгнення на російську територію.