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Байден іще не вирішив, чи США самі передаватимуть F-16 Україні – Салліван

Катерина ТищенкоНеділя, 21 травня 2023, 20:56
Байден іще не вирішив, чи США самі передаватимуть F-16 Україні – Салліван
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден іще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи Сполучені Штати самі передадуть Україні винищувачі F-16, чи це зроблять союзники.

Джерело: радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван в ефірі CNN у неділю, пише Politico

Деталі: У програмі "Стан справ" на CNN Саллівана запитали, чи будуть США відправляти літаки безпосередньо в Україну.

Пряма мова Саллівана: "Я думаю, що з огляду на кількість [F-16], які зараз доступні на складах наших європейських союзників, і те, що, виходячи з грошей, які нам виділив Конгрес, є так багато інших пріоритетів щодо систем, які можна надати, можливо, ми більше зосередимося на передачі третьою стороною, але президент іще не прийняв остаточного рішення".

Більше деталей: За словами Саллівана, раніше США відмовлялися надавати Україні винищувачі, оскільки вони не були "критично важливими" для очікуваного українського контрнаступу, але умови змінюються.

"Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоб вчасно і в повному обсязі надати Україні все необхідне для початку цього контрнаступу. Тепер, коли ми це зробили, ми можемо очікувати довгострокової здатності України захищати себе і стримувати російську агресію. Винищувачі четвертого покоління, західні винищувачі F-16 є важливими для цієї боротьби", - сказав Салліван.

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Теми: СШАБайдендопомога Українівинищувачі
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