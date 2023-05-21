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Байден еще не решил, будут ли США сами передавать F-16 Украине – Салливан

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 мая 2023, 20:56
Байден еще не решил, будут ли США сами передавать F-16 Украине – Салливан
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден еще не принял окончательного решения относительно того, передадут ли сами Соединенные Штаты Украине истребители F-16, или это сделают союзники.

Источник: советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN в воскресенье, пишет Politico

Детали: В программе "Положение дел" на CNN Салливана спросили, будут ли США отправлять самолеты непосредственно в Украину.

Прямая речь Салливана: "Я думаю, что, учитывая количество [F-16], которые сейчас доступны на складах наших европейских союзников, и то, что, исходя из денег, которые нам выделил Конгресс, есть так много других приоритетов по системам, которые можно предоставить, возможно, мы больше сосредоточимся на передаче третьей стороной, но президент еще не принял окончательного решения".

Больше деталей: По словам Салливана, ранее США отказывались предоставлять Украине истребители, поскольку они не были "критически важными" для ожидаемого украинского контрнаступления, но условия меняются.

"Соединенные Штаты мобилизовали исключительные усилия, чтобы вовремя и в полном объеме предоставить Украине все необходимое для начала этого контрнаступления. Теперь, когда мы это сделали, мы можем ожидать долгосрочной способности Украины защищать себя и сдерживать российскую агрессию. Истребители четвертого поколения, западные истребители F-16 являются важными для этой борьбы", - сказал Салливан.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • По данным СМИ, США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16, но сроки их предоставления не установлены. В последние недели администрация Джо Байдена проинформировала европейских союзников, что США позволят им передавать Украине американские истребители F-16.
  • Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон присоединится к усилиям других государств по обучению украинских летчиков и в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные истребители.
  • Салливан заявил, что истребители F-16, которые Украина получит от союзников, будут предоставляться при условии, что они не будут использоваться для ударов по России.
  • Президент США Джо Байден заявил, что получил от Владимира Зеленского "твердое заверение", что украинские войска не будут использовать предоставленные Западом истребители F-16 для вторжения на российскую территорию.

Темы: СШАБайденпомощь Украинеистребители
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