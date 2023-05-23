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У Росії повідомили про продовження "контртерористичної операції" у Бєлгородській області

"Українська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 07:44
У Росії повідомили про продовження контртерористичної операції у Бєлгородській області
ФОТО: СКРИНШОТ

Російський губернатор В’ячеслав Гладков заявив, що у Бєлгородській області продовжується "контртерористична операція" проти озброєних груп, які 22 травня проникли на територію області.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова: "Щодо ситуації у Грайворонському окрузі. Триває зачистка території Міністерством оборони разом із силовими структурами. Але повертатися поки що у свої будинки не варто".

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Деталі: За словами губернатора, у населених пунктах, в які зайшли озброєні групи, є двоє поранених мирних жителів, до яких не змогли дійти російські силовики.

Загиблих серед мирного населення на сьогоднішній день немає, повідомив Гладков.

"Усі необхідні дії із боку силових структур проводяться. Чекаємо на завершення контртерористичної операції, яка вчора була оголошена", – додав губернатор.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • 22 травня "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області: почали з сіл Козинка і Гора-Подол, – але прагнуть "звільнення" всієї Росії.
  • Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що на територію Грайворонського округу зайшла "диверсійно-розвідувальна група ЗСУ".
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевнив, що Володимиру Путіну доповіли про прорив кордону у Бєлгородській області, але вже ведеться робота з витіснення та знищення "українських диверсантів".
  • Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 22 травня у Бєлгородській області РФ "Російський добровольчий корпус" та "Легіон Свобода Росії" почали операцію зі створення "певної смуги безпеки" для захисту цивільних українців – і в ній беруть участь виключно громадяни Росії.
  • Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має безпосереднього стосунку до подій у Бєлгородській області Росії 22 травня.
  • Раніше В’ячеслав Гладков повідомив, що більшість мешканців Грайворонського району залишили свої населені пункти.

Теми: Росіявійна
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