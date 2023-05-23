У Росії повідомили про продовження "контртерористичної операції" у Бєлгородській області

Російський губернатор В’ячеслав Гладков заявив, що у Бєлгородській області продовжується "контртерористична операція" проти озброєних груп, які 22 травня проникли на територію області.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова: "Щодо ситуації у Грайворонському окрузі. Триває зачистка території Міністерством оборони разом із силовими структурами. Але повертатися поки що у свої будинки не варто".

Деталі: За словами губернатора, у населених пунктах, в які зайшли озброєні групи, є двоє поранених мирних жителів, до яких не змогли дійти російські силовики.

Загиблих серед мирного населення на сьогоднішній день немає, повідомив Гладков.

"Усі необхідні дії із боку силових структур проводяться. Чекаємо на завершення контртерористичної операції, яка вчора була оголошена", – додав губернатор.

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