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В России сообщили о продолжении "контртеррористической операции" в Белгородской области

"Украинская правда"Вторник, 23 мая 2023, 07:44
В России сообщили о продолжении контртеррористической операции в Белгородской области
ФОТО: СКРИНШОТ

Российский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области продолжается "контртеррористическая операция" против вооруженных групп, проникших 22 мая на территорию области.

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь: "О ситуации в Грайворонском округе. Идет зачистка территории Министерством обороны вместе с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома не стоит".

Детали: По словам губернатора, в населенных пунктах, в которые вошли вооруженные группы, есть двое раненых мирных жителей, до которых не смогли дойти российские силовики.

Погибших среди мирного населения на сегодня нет, сообщил Гладков.

"Все необходимые действия со стороны силовых структур производятся. Ждем завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена", – добавил губернатор.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 22 мая "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что перешли границу и "освобождают" от действующей российской власти населенные пункты Белгородской области: начали с сел Козинка и Гора-Подол, – но стремятся к "освобождению" всей России.
  • Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа зашла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ".
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Владимиру Путину доложили о прорыве границы в Белгородской области, но уже ведется работа по вытеснению и уничтожению "украинских диверсантов".
  • Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что 22 мая в Белгородской области РФ "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России" начали операцию по созданию "определенной полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев – и в ней участвуют исключительно граждане России.
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области России 22 мая.
  • Раньше Вячеслав Гладков сообщил, что большинство жителей Грайворонского района покинули свои населенные пункты.

Темы: Росcиявойна
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