В России сообщили о продолжении "контртеррористической операции" в Белгородской области

Российский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области продолжается "контртеррористическая операция" против вооруженных групп, проникших 22 мая на территорию области.

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь: "О ситуации в Грайворонском округе. Идет зачистка территории Министерством обороны вместе с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома не стоит".

Детали: По словам губернатора, в населенных пунктах, в которые вошли вооруженные группы, есть двое раненых мирных жителей, до которых не смогли дойти российские силовики.

Погибших среди мирного населения на сегодня нет, сообщил Гладков.

"Все необходимые действия со стороны силовых структур производятся. Ждем завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена", – добавил губернатор.

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