Прорив кордону: у Бєлгородській області РФ продовжують "зачистку"
У Бєлгородській області Російської Федерації влада заявляє, що "зачистка території" від наслідків операції бійців "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" триває другу добу.
Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram
Дослівно: "22.05.23 в Бєлгородській області оголошено режим КТО (контртерористичної операції – ред.) у зв'язку із заходом на нашу територію диверсійно-розвідувальної групи. Зачищення території від наслідків триває.
Фактично відселено мешканців Грайворона, Новобудівки, Горьківського, Безименого, Мокрої Орлівки, Глотове, Гори Поділ, Замостя, Сподарюшеного".
Деталі: Гладков також стверджує, що 22 травня населені пункти Грайворонського міського округу Головчине, Антонівка, Козинка, Сподарюшено, Гора Поділ, Глотове, Замостя, Безімено, Заріччя, Грайворон, Мокра Орловка, Новостроївка "були під численним мінометним і артилерійським обстрілом".
За словами російського губернатора, в результаті є 12 поранених мирних жителів, пошкодження зафіксовано в 29 приватних житлових будинках і трьох машинах. Крім того, у 14 населених пунктах зникло світло, заявив Гладков.
Губернатор Бєлгородської області також заявив про обстріли в понеділок Бєлгородського і Борисовського районів, а також Шебекинського міського округу.
У вівторок вранці Гладков заявив, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом російською системою ППО було збито БПЛА.
Передісторія:
- 22 травня "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області: почали з сіл Козинка і Гора-Подол, – але прагнуть "звільнення" всієї Росії.
- Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що на територію Грайворонського округу зайшла "диверсійно-розвідувальна група ЗСУ".
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевнив, що Володимиру Путіну доповіли про прорив кордону у Бєлгородській області, але вже ведеться робота з витіснення та знищення "українських диверсантів".
- Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 22 травня у Бєлгородській області РФ "Російський добровольчий корпус" та "Легіон Свобода Росії" почали операцію зі створення "певної смуги безпеки" для захисту цивільних українців – і в ній беруть участь виключно громадяни Росії.
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має безпосереднього стосунку до подій у Бєлгородській області Росії 22 травня.
- В’ячеслав Гладков повідомив, що більшість мешканців Грайворонського району залишили свої населені пункти.