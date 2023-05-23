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Прорив кордону: у Бєлгородській області РФ продовжують "зачистку"

"Українська правда"Вівторок, 23 травня 2023, 12:40

У Бєлгородській області Російської Федерації влада заявляє, що "зачистка території" від наслідків операції бійців "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" триває другу добу. 

Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram 

Дослівно: "22.05.23 в Бєлгородській області оголошено режим КТО (контртерористичної операції – ред.) у зв'язку із заходом на нашу територію диверсійно-розвідувальної групи. Зачищення території від наслідків триває. 

Фактично відселено мешканців Грайворона, Новобудівки, Горьківського, Безименого, Мокрої Орлівки, Глотове, Гори Поділ, Замостя, Сподарюшеного".

Деталі: Гладков також стверджує, що 22 травня населені пункти Грайворонського міського округу Головчине, Антонівка, Козинка, Сподарюшено, Гора Поділ, Глотове, Замостя, Безімено, Заріччя, Грайворон, Мокра Орловка, Новостроївка "були під численним мінометним і артилерійським обстрілом". 

За словами російського губернатора, в результаті є 12 поранених мирних жителів, пошкодження зафіксовано в 29 приватних житлових будинках і трьох машинах. Крім того, у 14 населених пунктах зникло світло, заявив Гладков. 

Губернатор Бєлгородської області також заявив про обстріли в понеділок Бєлгородського і Борисовського районів, а також Шебекинського міського округу.

ВІДЕО ДНЯ

У вівторок вранці Гладков заявив, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом російською системою ППО було збито БПЛА.

Передісторія:

  • 22 травня "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області: почали з сіл Козинка і Гора-Подол, – але прагнуть "звільнення" всієї Росії.
  • Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що на територію Грайворонського округу зайшла "диверсійно-розвідувальна група ЗСУ".
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевнив, що Володимиру Путіну доповіли про прорив кордону у Бєлгородській області, але вже ведеться робота з витіснення та знищення "українських диверсантів".
  • Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 22 травня у Бєлгородській області РФ "Російський добровольчий корпус" та "Легіон Свобода Росії" почали операцію зі створення "певної смуги безпеки" для захисту цивільних українців – і в ній беруть участь виключно громадяни Росії.
  • Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має безпосереднього стосунку до подій у Бєлгородській області Росії 22 травня.
  • В’ячеслав Гладков повідомив, що більшість мешканців Грайворонського району залишили свої населені пункти.

Теми: Росіявійна
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