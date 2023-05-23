Прорив кордону: у Бєлгородській області РФ продовжують "зачистку"

У Бєлгородській області Російської Федерації влада заявляє, що "зачистка території" від наслідків операції бійців "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" триває другу добу.

Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram

Дослівно: "22.05.23 в Бєлгородській області оголошено режим КТО (контртерористичної операції – ред.) у зв'язку із заходом на нашу територію диверсійно-розвідувальної групи. Зачищення території від наслідків триває.

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Фактично відселено мешканців Грайворона, Новобудівки, Горьківського, Безименого, Мокрої Орлівки, Глотове, Гори Поділ, Замостя, Сподарюшеного".

Деталі: Гладков також стверджує, що 22 травня населені пункти Грайворонського міського округу Головчине, Антонівка, Козинка, Сподарюшено, Гора Поділ, Глотове, Замостя, Безімено, Заріччя, Грайворон, Мокра Орловка, Новостроївка "були під численним мінометним і артилерійським обстрілом".

За словами російського губернатора, в результаті є 12 поранених мирних жителів, пошкодження зафіксовано в 29 приватних житлових будинках і трьох машинах. Крім того, у 14 населених пунктах зникло світло, заявив Гладков.

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Губернатор Бєлгородської області також заявив про обстріли в понеділок Бєлгородського і Борисовського районів, а також Шебекинського міського округу.

У вівторок вранці Гладков заявив, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом російською системою ППО було збито БПЛА.

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