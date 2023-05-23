Прорыв границы: в Белгородской области РФ продолжают "зачистку"

В Белгородской области Российской Федерации власти заявляют, что "зачистка территории" от последствий операции бойцов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжается вторые сутки.

Источник: губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в Telegram

Дословно: "22.05.23 в Белгородской области объявлен режим КТО (контртеррористической операции – ред.) в связи с заходом на нашу территорию диверсионно-разведывательной группы. Зачистка территории от последствий продолжается.

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Фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено".

Детали: Гладков также утверждает, что 22 мая населенные пункты Грайворонского городского округа Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка, Новостроевка "были под многочисленным минометным и артиллерийским обстрелом".

По словам российского губернатора, в результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трех машинах. Кроме того, в 14 населенных пунктах пропал свет, заявил Гладков.

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Губернатор Белгородской области также заявил про обстрелы в понедельник Белгородского и Борисовского районов, а также Шебекинского городского округа.

Во вторник утром Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом российской системой ПВО были сбиты БПЛА.

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