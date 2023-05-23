Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прорыв границы: в Белгородской области РФ продолжают "зачистку"

"Украинская правда"Вторник, 23 мая 2023, 12:40

В Белгородской области Российской Федерации власти заявляют, что "зачистка территории" от последствий операции бойцов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжается вторые сутки. 

Источник: губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в Telegram 

Дословно: "22.05.23 в Белгородской области объявлен режим КТО (контртеррористической операции – ред.) в связи с заходом на нашу территорию диверсионно-разведывательной группы. Зачистка территории от последствий продолжается. 

Фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено".

Детали: Гладков также утверждает, что 22 мая населенные пункты Грайворонского городского округа Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка, Новостроевка "были под многочисленным минометным и артиллерийским обстрелом". 

По словам российского губернатора, в результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трех машинах. Кроме того, в 14 населенных пунктах пропал свет, заявил Гладков. 

Губернатор Белгородской области также заявил про обстрелы в понедельник Белгородского и Борисовского районов, а также Шебекинского городского округа. 

ВИДЕО ДНЯ

Во вторник утром Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом российской системой ПВО были сбиты БПЛА.

Предыстория:

  • 22 мая "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что перешли границу и "освобождают" от действующей российской власти населенные пункты Белгородской области: начали с сел Козинка и Гора-Подол, – но стремятся к "освобождению" всей России.
  • Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа зашла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ".
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Владимиру Путину доложили о прорыве границы в Белгородской области, но уже ведется работа по вытеснению и уничтожению "украинских диверсантов".
  • Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что 22 мая в Белгородской области РФ "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России" начали операцию по созданию "определенной полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев – и в ней участвуют исключительно граждане России.
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области России 22 мая.
  • Вячеслав Гладков сообщил, что большинство жителей Грайворонского района покинули свои населенные пункты.

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний

Вагнеровцы после Бахмута перегруппируются в трех точках - Данилов

видеоЗалужный: Пришло время возвращать свое

ISW объяснил, почему российским войскам будет непросто заменить "вагнеровцев" в Бахмуте

Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Малюк прокомментировал причастность СБУ к подрыву Крымского моста

Все новости...
Росcия
В Кремле глубоко обеспокоились из-за ситуации в Белгородской области
На Волыни разоблачили компанию, которая продавала в Россию комплектующие для субмарин
В Брянской области загорелся склад оборонного предприятия РФ - РосСМИ
Последние новости
12:46
В американском штате оправдали "ведьм", осужденных 370 лет назад
12:42
Зеленский ввел санкции против 220 российских и белорусских компаний
12:27
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
12:05
НКРЭКУ предлагает установить единый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня
11:46
фотоВ NASA показали новые фотографии Вселенной, созданные с помощью нескольких телескопов
11:40
В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ
11:18
Зерновая сделка не достигает полноценной работы, несмотря на заявления России - СМИ
11:05
Отправлял интимные фото и заманивал домой: в Киеве задержали мужчину за развращение школьницы
10:58
фото, видеоВ оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
10:40
Ученые создали работу, которая умеет находить "потерянные" вещи
Все новости...
Реклама: