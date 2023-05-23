Прорыв границы: в Белгородской области РФ продолжают "зачистку"
В Белгородской области Российской Федерации власти заявляют, что "зачистка территории" от последствий операции бойцов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжается вторые сутки.
Источник: губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в Telegram
Дословно: "22.05.23 в Белгородской области объявлен режим КТО (контртеррористической операции – ред.) в связи с заходом на нашу территорию диверсионно-разведывательной группы. Зачистка территории от последствий продолжается.
Фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено".
Детали: Гладков также утверждает, что 22 мая населенные пункты Грайворонского городского округа Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка, Новостроевка "были под многочисленным минометным и артиллерийским обстрелом".
По словам российского губернатора, в результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трех машинах. Кроме того, в 14 населенных пунктах пропал свет, заявил Гладков.
Губернатор Белгородской области также заявил про обстрелы в понедельник Белгородского и Борисовского районов, а также Шебекинского городского округа.
Во вторник утром Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом российской системой ПВО были сбиты БПЛА.
Предыстория:
- 22 мая "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что перешли границу и "освобождают" от действующей российской власти населенные пункты Белгородской области: начали с сел Козинка и Гора-Подол, – но стремятся к "освобождению" всей России.
- Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа зашла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ".
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Владимиру Путину доложили о прорыве границы в Белгородской области, но уже ведется работа по вытеснению и уничтожению "украинских диверсантов".
- Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что 22 мая в Белгородской области РФ "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России" начали операцию по созданию "определенной полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев – и в ней участвуют исключительно граждане России.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области России 22 мая.
- Вячеслав Гладков сообщил, что большинство жителей Грайворонского района покинули свои населенные пункты.