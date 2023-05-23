В Белгородской области вдруг отменили режим контртеррористической операции

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в регионе уже отменили режим контртеррористической операции.

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь Гладкова: "Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области".

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Детали: Он также опубликовал ссылку на соответствующий документ.

Однако о том, когда выехавшие жители смогут вернуться в свои дома, и в общем о текущей ситуации в приграничных регионах области Гладков ничего не сообщил.

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