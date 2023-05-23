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В Белгородской области вдруг отменили режим контртеррористической операции

Ирина БалачукВторник, 23 мая 2023, 17:52
В Белгородской области вдруг отменили режим контртеррористической операции
Фото rosbalt.ru

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в регионе уже отменили режим контртеррористической операции.

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь Гладкова: "Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области".

Детали: Он также опубликовал ссылку на соответствующий документ.

Однако о том, когда выехавшие жители смогут вернуться в свои дома, и в общем о текущей ситуации в приграничных регионах области Гладков ничего не сообщил.

Предыстория:

  • 22 мая "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что перешли границу и "освобождают" от действующей российской власти населенные пункты Белгородской области: начали с сел Козинка и Гора-Подол, – но стремятся к "освобождению" всей России.
  • Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа зашла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ".
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Владимиру Путину доложили о прорыве границы в Белгородской области, но уже ведется работа по вытеснению и уничтожению "украинских диверсантов".
  • Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что 22 мая в Белгородской области РФ "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России" начали операцию по созданию "определенной полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев – и в ней участвуют исключительно граждане России.
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области России 22 мая.
  • Вячеслав Гладков сообщил, что большинство жителей Грайворонского района покинули свои населенные пункты.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проникновение якобы украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области РФ вызывает глубокую обеспокоенность.

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Темы: Росcияграницавойна
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