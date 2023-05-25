В "РДК" заявили, что снова проникли в Россию: "С боями или тихо, это уже неважно"

Представители "Российского добровольческого корпуса" заявили, что в очередной раз попали на территорию РФ, и выложили соответствующее видео на фоне отделения "Почты России".

Источник: "РДК" в Telegram

Прямая речь: "Ну что же, друзья! "Русский добровольческий корпус" снова совершил невозможное. Мы снова на Родине! Доказательства прямо за моей спиной. В который раз мы заходим на территорию России с боями, или тихо. Это уже неважно".

Детали: По словам представителей "РДК", пламя борьбы разгорается по всей стране. "Ждите нас и в вашем населенном пункте", - заявили они.

Судя по вывеске, видео записано в селе Глотово в Грайворонском городском округе Белгородской области РФ.

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