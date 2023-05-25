В "РДК" заявили, что снова проникли в Россию: "С боями или тихо, это уже неважно"
Четверг, 25 мая 2023, 13:09
Представители "Российского добровольческого корпуса" заявили, что в очередной раз попали на территорию РФ, и выложили соответствующее видео на фоне отделения "Почты России".
Источник: "РДК" в Telegram
Прямая речь: "Ну что же, друзья! "Русский добровольческий корпус" снова совершил невозможное. Мы снова на Родине! Доказательства прямо за моей спиной. В который раз мы заходим на территорию России с боями, или тихо. Это уже неважно".
Детали: По словам представителей "РДК", пламя борьбы разгорается по всей стране. "Ждите нас и в вашем населенном пункте", - заявили они.
Судя по вывеске, видео записано в селе Глотово в Грайворонском городском округе Белгородской области РФ.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 22 мая "Русский добровольческий корпус" (РДК) и Легион "Свобода России" (ЛСР), в которых россияне воюют за Украину, заявили об "освобождении" нескольких населенных пунктов Белгородской области РФ от путинской власти.
- Уже 23 мая российские власти заявили о разгроме бойцов "РДК" и "ЛСР",которых в России называют "диверсантами", и завершении "контртеррористической" операции в Белгородской области.
- В самом "РДК" 23 мая заявили, что их техника осталась невредимой, а российское Минобороны распространяет ложь.