На Бєлгородщині РФ знову неспокійно: влада заявила про роботу ППО

У Бєлгородській області РФ, що межує з Україною, 25 травня працювала ППО і нібито збила безпілотник, повідомив російський губернатор.

Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram

Пряма мова Гладкова: "Над Бєлгородським районом спрацювала система ППО. Збитий БПЛА на підльоті до міста".

Деталі: Російський чиновник додав, що оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі.

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