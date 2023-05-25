На Бєлгородщині РФ знову неспокійно: влада заявила про роботу ППО

У Бєлгородській області РФ, що межує з Україною, 25 травня працювала ППО і нібито збила безпілотник, повідомив російський губернатор.

Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram

Пряма мова Гладкова: "Над Бєлгородським районом спрацювала система ППО. Збитий БПЛА на підльоті до міста".

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Деталі: Російський чиновник додав, що оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі.

Передісторія:

22 травня "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили, що перейшли кордон і "звільняють" від чинної російської влади населені пункти Бєлгородській області: почали з сіл Козинка і Гора-Подол, – але прагнуть "звільнення" всієї Росії.

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що 22 травня у Бєлгородській області РФ "Російський добровольчий корпус" та "Легіон Свобода Росії" почали операцію зі створення "певної смуги безпеки" для захисту цивільних українців – і в ній беруть участь виключно громадяни Росії.

В’ячеслав Гладков повідомив, що більшість мешканців Грайворонського району залишили свої населені пункти.

23 травня Гладков заявив, що в регіоні уже скасували режим контртерористичної операції.