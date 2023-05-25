На Белгородщине РФ снова неспокойно: власти заявили о работе ПВО

В Белгородской области РФ, что граничит с Украиной, 25 мая работала ПВО и якобы сбила беспилотник, сообщил российский губернатор.

Источник: губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в Telegram

Прямая речь Гладкова: "Над Белгородским районом сработала система ПВО. Сбит БПЛА на подлете к городу".

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Детали: Российский чиновник добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Предыстория:

22 мая "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что перешли границу и "освобождают" от действующей российской власти населенные пункты Белгородской области: начали с сел Козинка и Гора-Подол, − но стремятся к "освобождению" всей России.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что 22 мая в Белгородской области РФ "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России" начали операцию по созданию "определенной полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев − и в ней участвуют исключительно граждане России.

Вячеслав Гладков сообщил, что большинство жителей Грайворонского района покинули свои населенные пункты.

23 мая Гладков заявил, что в регионе уже отменили режим контртеррористической операции.