На Белгородщине РФ снова неспокойно: власти заявили о работе ПВО

В Белгородской области РФ, что граничит с Украиной, 25 мая работала ПВО и якобы сбила беспилотник, сообщил российский губернатор.

Источник: губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в Telegram

Прямая речь Гладкова: "Над Белгородским районом сработала система ПВО. Сбит БПЛА на подлете к городу".

Детали: Российский чиновник добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

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