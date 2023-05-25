Журналісти знайшли у родини Богуслаєва ще одну нерухомість на Лазуровому узбережжі
Син підозрюваного у пособництві державі-агресору В’ячеслава Богуслаєва Олександр є бенефіціаром компанії у Франції, на яку зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі.
Джерело: проєкт "Схеми" (Радіо Свобода)
Дослівно "Схеми": "Олександр Богуслаєв разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком володіє фірмою SCI Saint Petr. На цю фірму записана квартира, підвал, паркомісце і гараж у житловому комплексі Parc Saint Paul у Валлорісі (французький регіон Прованс-Альпи-Лазуровий берег). Вартість майна оцінюється в 800 000 євро".
Деталі: Олександр Богуслаєв був заступником голови наглядової ради "Мотор Січі".
Повідомляється, що це не єдина нерухомість у Франції, якою Богуслаєв і Шинкаренко володіють спільно.
Зокрема, на фірму SCI SLAVA (бенефіціари Олександр Богуслаєв і Сергій Шинкаренко) зареєстрований будинок на бульварі Едуарда восьмого у Ніцці вартістю 1 мільйон 620 тисяч євро.
У листопаді 2022 року "Схеми" також виявили, що Олександр Богуслаєв є бенефіціаром низки компаній у Франції, на які зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі. Загалом ця нерухомість оцінюється в 6 мільйонів євро (це майже 250 мільйонів гривень).
Передісторія:
- 22 жовтня 2022 року УП стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва.
- 23 жовтня 2022 року Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголосили підозру в колаборації та пособництві державі агресору.
- За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії. Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.
- У квітні президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва та росіян.
- У травні Богуслаєв попросив включити його в список на обмін з Росією.