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Журналісти знайшли у родини Богуслаєва ще одну нерухомість на Лазуровому узбережжі

Ірина БалачукЧетвер, 25 травня 2023, 16:39
Журналісти знайшли у родини Богуслаєва ще одну нерухомість на Лазуровому узбережжі
Нерухомість на Лазуровому узбережжі, записана на фірму Богуслаєва. Фото Радіо Свобода

Син підозрюваного у пособництві державі-агресору В’ячеслава Богуслаєва Олександр є бенефіціаром компанії у Франції, на яку зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі.

Джерело: проєкт "Схеми" (Радіо Свобода)

Дослівно "Схеми": "Олександр Богуслаєв разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком володіє фірмою SCI Saint Petr. На цю фірму записана квартира, підвал, паркомісце і гараж у житловому комплексі Parc Saint Paul у Валлорісі (французький регіон Прованс-Альпи-Лазуровий берег). Вартість майна оцінюється в 800 000 євро". 

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Деталі: Олександр Богуслаєв був заступником голови наглядової ради "Мотор Січі".

Повідомляється, що це не єдина нерухомість у Франції, якою Богуслаєв і Шинкаренко володіють спільно.

Зокрема, на фірму SCI SLAVA (бенефіціари Олександр Богуслаєв і Сергій Шинкаренко) зареєстрований будинок на бульварі Едуарда восьмого у Ніцці вартістю 1 мільйон 620 тисяч євро.

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У листопаді 2022 року "Схеми" також виявили, що Олександр Богуслаєв є бенефіціаром низки компаній у Франції, на які зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі. Загалом ця нерухомість оцінюється в 6 мільйонів євро (це майже 250 мільйонів гривень).

Передісторія:

  • 22 жовтня 2022 року УП стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва.
  • 23 жовтня 2022 року Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголосили підозру в колаборації та пособництві державі агресору.
  • За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії. Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.
  • У квітні президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва та росіян.
  • У травні Богуслаєв попросив включити його в список на обмін з Росією.

Теми: БогуслаєвФранціянерухомість
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