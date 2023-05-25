Журналісти знайшли у родини Богуслаєва ще одну нерухомість на Лазуровому узбережжі

Син підозрюваного у пособництві державі-агресору В’ячеслава Богуслаєва Олександр є бенефіціаром компанії у Франції, на яку зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі.

Джерело: проєкт "Схеми" (Радіо Свобода)

Дослівно "Схеми": "Олександр Богуслаєв разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком володіє фірмою SCI Saint Petr. На цю фірму записана квартира, підвал, паркомісце і гараж у житловому комплексі Parc Saint Paul у Валлорісі (французький регіон Прованс-Альпи-Лазуровий берег). Вартість майна оцінюється в 800 000 євро".

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Деталі: Олександр Богуслаєв був заступником голови наглядової ради "Мотор Січі".

Повідомляється, що це не єдина нерухомість у Франції, якою Богуслаєв і Шинкаренко володіють спільно.

Зокрема, на фірму SCI SLAVA (бенефіціари Олександр Богуслаєв і Сергій Шинкаренко) зареєстрований будинок на бульварі Едуарда восьмого у Ніцці вартістю 1 мільйон 620 тисяч євро.

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У листопаді 2022 року "Схеми" також виявили, що Олександр Богуслаєв є бенефіціаром низки компаній у Франції, на які зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі. Загалом ця нерухомість оцінюється в 6 мільйонів євро (це майже 250 мільйонів гривень).

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