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Журналисты нашли у семьи Богуслаева еще одну недвижимость на Лазурном побережье

Ирина БалачукЧетверг, 25 мая 2023, 16:39
Журналисты нашли у семьи Богуслаева еще одну недвижимость на Лазурном побережье
Недвижимость на Лазурном побережье, записанная на фирму Богуслаева. Фото Радио Свобода

Сын подозреваемого в пособничестве государству-агрессору Вячеслава Богуслаева Александр является бенефициаром компании во Франции, на которую зарегистрировано имущество на Лазурном побережье.

Источник: проект "Схемы" (Радио Свобода)

Дословно "Схемы": "Александр Богуслаев вместе с бизнес-партнером Сергеем Шинкаренко владеет фирмой SCI Saint Petr. На эту фирму записана квартира, подвал, паркоместо и гараж в жилом комплексе Parc Saint Paul в Валлорисе (французский регион Прованс-Альпы-Лазурный берег). Стоимость имущества оценивается в 800 000 евро". 

 

Детали: Александр Богуслаев был заместителем председателя наблюдательного совета "Мотор Сичи".

Сообщается, что это не единственная недвижимость во Франции, которой Богуслаев и Шинкаренко владеют совместно.

В частности, на фирму SCI SLAVA (бенефициары Александр Богуслаев и Сергей Шинкаренко) зарегистрирован дом на бульваре Эдуарда восьмого в Ницце стоимостью 1 миллион 620 тысяч евро.

В ноябре 2022 года "Схемы" также обнаружили, что Александр Богуслаев является бенефициаром ряда компаний во Франции, на которые зарегистрировано имущество на Лазурном побережье. В общем эта недвижимость оценивается в 6 миллионов евро (это почти 250 миллионов гривен).

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Предыстория:

  • 22 октября 2022 года УП стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева.
  • 23 октября 2022 года Служба безопасности Украины подтвердила задержание президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявили подозрении в коллаборации и пособничестве государству агрессору.
  • Согласно материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для вооруженных сил России. Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.
  • В апреле президент Владимир Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и россиян.
  • В мае Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией.

Темы: БогуслаевФранциянедвижимость
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