Атака на Днепр: повреждены предприятия, заправка и домовладение, есть пострадавший
В результате ночной атаки на Днепр повреждены частное домовладение, 2 частных предприятия, заправка, серьезные разрушения понесло транспортное предприятие, пострадал сотрудник заправки. Предварительно силы ПВО сбили над Днепропетровской областью 5 крылатых ракет и 6 "Шахедов".
Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Сверхтяжелая ночь. Было громко - враг массированно атаковал область ракетами и дронами.
Досталось Днепру. В частном домовладении возник пожар, который уже потушили. Повреждены 2 дома и авто.
Загорелось и на 2-х частных предприятиях. Огонь спасатели укротили.
Изуродована заправка. Пострадал ее работник. Ему оказали медпомощь - будет лечиться дома.
Серьезные разрушения также понесло транспортное предприятие.
Повсюду продолжается обследование территорий. Информация уточняется".
Детали: По словам главы ОВА, враг также обстрелял из БПЛА Марганецкую громаду, обошлось без жертв.
По предварительной информации Лысака, только военные из ПвК "Восток" ночью 26 мая над областью сбили 5 крылатых ракет и 6 "Шахедов".
Что этому предшествовало:
- На территории всей Украины ночью 26 мая объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.
- В городе Днепр во время воздушной тревоги раздались взрывы.
- Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские цели, которые были зафиксированы в воздушном пространстве над Киевом.
- Обломки сбитой над Киевом повредили крышу торгово-развлекательного центра в Оболонском районе, а в Шевченковском районе обломки попали в частный дом.