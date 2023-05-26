Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Атака на Днепр: повреждены предприятия, заправка и домовладение, есть пострадавший

"Украинская правда"Пятница, 26 мая 2023, 07:55
Атака на Днепр: повреждены предприятия, заправка и домовладение, есть пострадавший
Разрушения в Днепре. Фото из Telegram

В результате ночной атаки на Днепр повреждены частное домовладение, 2 частных предприятия, заправка, серьезные разрушения понесло транспортное предприятие, пострадал сотрудник заправки. Предварительно силы ПВО сбили над Днепропетровской областью 5 крылатых ракет и 6 "Шахедов".

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Сверхтяжелая ночь. Было громко - враг массированно атаковал область ракетами и дронами.

Досталось Днепру. В частном домовладении возник пожар, который уже потушили. Повреждены 2 дома и авто.

Загорелось и на 2-х частных предприятиях. Огонь спасатели укротили.

Изуродована заправка. Пострадал ее работник. Ему оказали медпомощь - будет лечиться дома.

Серьезные разрушения также понесло транспортное предприятие.

ВИДЕО ДНЯ

Повсюду продолжается обследование территорий. Информация уточняется".

 
 

Детали: По словам главы ОВА, враг также обстрелял из БПЛА Марганецкую громаду, обошлось без жертв.

По предварительной информации Лысака, только военные из ПвК "Восток" ночью 26 мая над областью сбили 5 крылатых ракет и 6 "Шахедов".

Что этому предшествовало:

  • На территории всей Украины ночью 26 мая объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.
  • В городе Днепр во время воздушной тревоги раздались взрывы.
  • Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские цели, которые были зафиксированы в воздушном пространстве над Киевом.
  • Обломки сбитой над Киевом повредили крышу торгово-развлекательного центра в Оболонском районе, а в Шевченковском районе обломки попали в частный дом.

Темы: ДнепрДнепропетровская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
Днепр
Враг ударил по медучреждению в Днепре, есть пострадавшие
В Днепре прогремели взрывы – СМИ
Раненному в Днепре спасателю делают операцию − глава облсовета
Последние новости
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
17:24
Благодарность от Буданова и "ответка" Лободы: в сети смеются над БПЛА "от Лорак"
17:24
СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу
Все новости...
Реклама: