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Атака на Днепр: повреждены предприятия, заправка и домовладение, есть пострадавший

"Украинская правда"Пятница, 26 мая 2023, 07:55
Атака на Днепр: повреждены предприятия, заправка и домовладение, есть пострадавший
Разрушения в Днепре. Фото из Telegram

В результате ночной атаки на Днепр повреждены частное домовладение, 2 частных предприятия, заправка, серьезные разрушения понесло транспортное предприятие, пострадал сотрудник заправки. Предварительно силы ПВО сбили над Днепропетровской областью 5 крылатых ракет и 6 "Шахедов".

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Сверхтяжелая ночь. Было громко - враг массированно атаковал область ракетами и дронами.

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Досталось Днепру. В частном домовладении возник пожар, который уже потушили. Повреждены 2 дома и авто.

Загорелось и на 2-х частных предприятиях. Огонь спасатели укротили.

Изуродована заправка. Пострадал ее работник. Ему оказали медпомощь - будет лечиться дома.

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Серьезные разрушения также понесло транспортное предприятие.

Повсюду продолжается обследование территорий. Информация уточняется".

 
 

Детали: По словам главы ОВА, враг также обстрелял из БПЛА Марганецкую громаду, обошлось без жертв.

По предварительной информации Лысака, только военные из ПвК "Восток" ночью 26 мая над областью сбили 5 крылатых ракет и 6 "Шахедов".

Что этому предшествовало:

  • На территории всей Украины ночью 26 мая объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.
  • В городе Днепр во время воздушной тревоги раздались взрывы.
  • Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские цели, которые были зафиксированы в воздушном пространстве над Киевом.
  • Обломки сбитой над Киевом повредили крышу торгово-развлекательного центра в Оболонском районе, а в Шевченковском районе обломки попали в частный дом.

Темы: ДнепрДнепропетровская область
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