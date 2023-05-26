Росіяни вдарили "Шахедами" по Мерефі й Ізюму на Харківщині вночі

У ніч на 26 травня російська армія атакувала ударними дронами "Шахед" міста Мерефа та Ізюм у Харківській област.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова: "Минулої ночі ворог завдав ударів за допомогою БПЛА "Шахед" по м. Мерефа Харківського району та м. Ізюм.

В Мерефі пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа.

В Ізюмі постраждала будівля закладу освіти та гараж з сільгосптехнікою, сталися пожежі.

Попередньо, внаслідок нічних ударів "Шахедами" ніхто не постраждав".

Деталі: Російські пабліки повідомляють, що в Мерефі після нічних ударів ЗС РФ "горить місцевий НПЗ".

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Росія цієї ночі випустила 17 ракет і 31 дрон-камікадзе по території України, 10 крилатих ракет і 23 "Шахеди" було знищено.

У Дніпрі великі руйнування, у Києві уламками пошкоджено ТРЦ і приватний будинок, у Київській області уламки пошкодили 7 приватних будинків.