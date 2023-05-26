Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вдарили "Шахедами" по Мерефі й Ізюму на Харківщині вночі

Олена РощінаП'ятниця, 26 травня 2023, 09:31
Росіяни вдарили Шахедами по Мерефі й Ізюму на Харківщині вночі
Наслідок атаки на Харківщину, фото Олега Синєгубова

У ніч на 26 травня російська армія атакувала ударними дронами "Шахед" міста Мерефа та Ізюм у Харківській област.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова: "Минулої ночі ворог завдав ударів за допомогою БПЛА "Шахед" по м. Мерефа Харківського району та м. Ізюм.

В Мерефі пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. 

В Ізюмі постраждала будівля закладу освіти та гараж з сільгосптехнікою, сталися пожежі. 

Попередньо, внаслідок нічних ударів "Шахедами" ніхто не постраждав".

Деталі: Російські пабліки повідомляють, що в Мерефі після нічних ударів ЗС РФ "горить місцевий НПЗ".

ВІДЕО ДНЯ

Росія цієї ночі випустила 17 ракет і 31 дрон-камікадзе по території України, 10 крилатих ракет і 23 "Шахеди" було знищено.

У Дніпрі великі руйнування, у Києві уламками пошкоджено ТРЦ і приватний будинок, у Київській області уламки пошкодили 7 приватних будинків.

Теми: Харківська областьШахедвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

​Виїхав з України: депутата Київради Трубіцина просять оголосити в міжнародний розшук

Усі новини...
Харківська область
На Харківщині загинув чоловік: перевозив на мотоциклі вибухонебезпечний предмет
По Харкову та області окупанти завдали ударів – Синєгубов
Росіяни поранили трьох людей у Куп’янську і влучили ракетами С-300 в поле під Харковом
Останні новини
17:51
ЄС запровадив санкції проти причетних до дестабілізації Молдови: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:49
Nvidia першою серед виробників чипів досягла капіталізації в $1 трильйон
17:38
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T
17:30
В Ірані судять журналістку за публікації про смерть жінки, затриманої "поліцією моралі"
17:24
Подяка від Буданова та “отвєтка” Лободи: у мережі кепкують із БПЛА “від Лорак”
17:24
СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу
17:21
Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:06
Одеську область очолить керівник столичної прокуратури
17:05
фотоНа аукціоні продадуть срібний олівець Гітлера
17:03
Мінфін залучив 11 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась
Усі новини...
Реклама: