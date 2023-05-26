Росіяни вдарили "Шахедами" по Мерефі й Ізюму на Харківщині вночі
У ніч на 26 травня російська армія атакувала ударними дронами "Шахед" міста Мерефа та Ізюм у Харківській област.
Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов
Пряма мова: "Минулої ночі ворог завдав ударів за допомогою БПЛА "Шахед" по м. Мерефа Харківського району та м. Ізюм.
В Мерефі пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа.
В Ізюмі постраждала будівля закладу освіти та гараж з сільгосптехнікою, сталися пожежі.
Попередньо, внаслідок нічних ударів "Шахедами" ніхто не постраждав".
Деталі: Російські пабліки повідомляють, що в Мерефі після нічних ударів ЗС РФ "горить місцевий НПЗ".
Росія цієї ночі випустила 17 ракет і 31 дрон-камікадзе по території України, 10 крилатих ракет і 23 "Шахеди" було знищено.
У Дніпрі великі руйнування, у Києві уламками пошкоджено ТРЦ і приватний будинок, у Київській області уламки пошкодили 7 приватних будинків.