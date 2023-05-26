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Россияне ударили "Шахедами" по Мерефе и Изюму на Харьковщине ночью

Елена РощинаПятница, 26 мая 2023, 09:31
Россияне ударили Шахедами по Мерефе и Изюму на Харьковщине ночью
Последствия атаки на Харьковщину, фото Олега Синегубова

В ночь на 26 мая российская армия атаковала ударными дронами "Шахед" города Мерефа и Изюм в Харьковской области.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь: "Прошлой ночью враг нанес удары с помощью БПЛА "Шахед" по г. Мерефа Харьковского района и г. Изюм.

В Мерефе повреждено гражданское предприятие, произошел пожар. 

В Изюме пострадало здание учебного заведения и гараж с сельхозтехникой, произошли пожары. 

Предварительно, в результате ночных ударов "Шахедами" никто не пострадал".

Детали: Российские паблики сообщают, что в Мерефе после ночных ударов ВС РФ "горит местный НПЗ". 

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Россия этой ночью выпустила 17 ракет и 31 дрон-камикадзе по территории Украины, 10 крылатых ракет и 23 "Шахеда" были уничтожены.

В Днепре большие разрушения, в Киеве обломками поврежден ТРЦ и частный дом, в Киевской области обломки повредили 7 частных домов. 

Темы: Харьковская областьШахедвойна
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