ДТП зі смертю нацгвардійця: ВРП в суботу розгляне питання про дозвіл на арешт судді

В суботу Вища рада правосуддя розгляне подання про дозвіл на арешт судді Олексія Тандира, який в ніч на 26 травня збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Джерело: Вища рада правосуддя

Деталі: На засіданні 27 травня Вища рада правосуддя розгляне подання заступника Генпрокурора Антона Войтенка про надання згоди на утримання під вартою голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандири.

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Тандиру оголосили підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння за ч.3 ст. 286-1 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

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