ДТП зі смертю нацгвардійця: ВРП в суботу розгляне питання про дозвіл на арешт судді
В суботу Вища рада правосуддя розгляне подання про дозвіл на арешт судді Олексія Тандира, який в ніч на 26 травня збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.
Джерело: Вища рада правосуддя
Деталі: На засіданні 27 травня Вища рада правосуддя розгляне подання заступника Генпрокурора Антона Войтенка про надання згоди на утримання під вартою голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандири.
Що передувало: Суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків.
Тандиру оголосили підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння за ч.3 ст. 286-1 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.
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Передісторія:
- В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.
- Слідство у справі здійснюватиме Державне бюро розслідувань за процесуального керівнитва Київської міської прокуратури. ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння.
- Як повідомило "Суспільному" джерело у Нацгвардії, суддя на "Лексусі" врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п'яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.