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ДТП со смертью нацгвардейца: ВСП в субботу рассмотрит вопрос о разрешении на арест судьи

Алена МазуренкоПятница, 26 мая 2023, 23:42
ДТП со смертью нацгвардейца: ВСП в субботу рассмотрит вопрос о разрешении на арест судьи
ФОТО: ГБР

В субботу Высший совет правосудия рассмотрит представление о разрешении на арест судьи Алексея Тандыра, который в ночь на 26 мая сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

Источник: Высший совет правосудия

Детали: На заседании 27 мая Высший совет правосудия рассмотрит представление заместителя Генпрокурора Антона Войтенко о предоставлении согласия на содержание под стражей председателя Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыры.

Что предшествовало: Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отобрании у судьи биологических образцов.

Тандыру объявили подозрение в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения по ч.3 ст. 286-1 УКУ. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.

Знать больше: Отец троих детей. Что известно о 23-летнем нацгвардейце, которого насмерть сбил судья в Киеве

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.
  • Следствие по делу будет осуществлять Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры. ГБР сообщило, что судья отказался от прохождения осмотра на месте. Его доставили в больницу с целью выявления состояния опьянения.
  • Как сообщил "Суспільному" источник в Нацгвардии, судья на "Лексусе" врезался в военного, когда тот вышел на дорогу установить инженерные заграждения. Судья был пьян, а в его авто валялись пустые бутылки из-под алкоголя.

Темы: ДТПсуд
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