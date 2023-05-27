Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВРП дозволила арештувати суддю, який збив на смерть нацгвардійця в Києві

Катерина ТищенкоСубота, 27 травня 2023, 19:33
ВРП дозволила арештувати суддю, який збив на смерть нацгвардійця в Києві
ОЛЕКСІЙ ТАНДИР. ФОТО З FACEBOOK МАКАРІВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

Вища рада правосуддя надала згоду на арешт судді Олексія Тандира, який в ніч на 26 травня збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Джерело: Вища рада правосуддя, Київська міська прокуратура, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook

Дослівно: "ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Олексія Тандира".

Деталі: На засіданні 27 травня Вища рада правосуддя розглядала подання заступника генпрокурора Антона Войтенка про надання згоди на утримання під вартою голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. 

Пізніше Київська міська прокуратура повідомила, що у суботу ввечері внесла до Печерського районного суду м. Києва клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Перед цим речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила, що у п’ятницю в судді Тандира за клопотанням прокуратури примусово відібрали біологічні зразки й направили їх експертам для дослідження.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.
  • Слідство у справі здійснюватиме Державне бюро розслідувань за процесуального керівнитва Київської міської прокуратури. ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння.
  • Як повідомило "Суспільному" джерело у Нацгвардії, суддя на "Лексусі" врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п'яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.
  • Суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків. 
  • Тандиру оголосили підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння за ч.3 ст. 286-1 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Знати більше: Батько трьох дітей. Що відомо про 23-річного нацгвардійця, якого на смерть збив суддя у Києві

Теми: суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоБіля окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами – Федоров

фотоНардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України

Лукашенко: Треба було "вирішити українське питання" у 2014-15, це наша єдина помилка

Відео, картаБєлгородське Шебекіно все в диму: ситуацію пояснив легіон "Свобода России"

СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ

Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите

Усі новини...
суд
Суд відправив під варту суддю Тандира, підозрюваного в смертельній ДТП
ДТП зі смертю нацгвардійця: ВРП в суботу розгляне питання про дозвіл на арешт судді
У судді, який збив нацгвардійця, біологічні зразки візьмуть примусово
Останні новини
23:08
Кулеба – Орбану: Якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести війська з України
22:53
Генштаб Естонії: Україна свідомо приховує час початку контрнаступу
22:50
мапаУкраїною шириться тривога
22:44
Кулеба обурений повільним запровадженням санкцій проти виробників дронів і ракет у РФ
22:34
Спокійно косить траву під час обстрілів. Як живуть херсонці після деокупації
22:29
ЗСУ почали розмінування перед контрнаступом − The Washington Post
22:28
Захід зробив усе можливе, щоб підготувати Україну до контрнаступу – Білий дім
22:20
У Болгарії розкрили шахрайську схему, пов’язану з біженцями з України
22:12
Данілов відреагував на слова Лі Хуея про "відчинені двері" для переговорів з РФ
21:57
Голова МЗС Німеччини: Арешт Путіна для Гааги законний, міжнародне право чітке
Усі новини...
Реклама: