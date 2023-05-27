ВРП дозволила арештувати суддю, який збив на смерть нацгвардійця в Києві

Вища рада правосуддя надала згоду на арешт судді Олексія Тандира, який в ніч на 26 травня збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Джерело: Вища рада правосуддя, Київська міська прокуратура, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook

Дослівно: "ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Олексія Тандира".

Деталі: На засіданні 27 травня Вища рада правосуддя розглядала подання заступника генпрокурора Антона Войтенка про надання згоди на утримання під вартою голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.

Пізніше Київська міська прокуратура повідомила, що у суботу ввечері внесла до Печерського районного суду м. Києва клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Перед цим речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила, що у п’ятницю в судді Тандира за клопотанням прокуратури примусово відібрали біологічні зразки й направили їх експертам для дослідження.

Передісторія:

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В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

Слідство у справі здійснюватиме Державне бюро розслідувань за процесуального керівнитва Київської міської прокуратури. ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння.

Як повідомило "Суспільному" джерело у Нацгвардії, суддя на "Лексусі" врізався у військового, коли той вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя був п'яний, а в його авто валялися порожні пляшки з-під алкоголю.

Суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків.



Тандиру оголосили підозру у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння за ч.3 ст. 286-1 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

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