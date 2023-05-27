ВСП разрешил арестовать судью, сбившего насмерть нацгвардейца в Киеве

Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи Алексея Тандыра, который в ночь на 26 мая сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

Источник: Высший совет правосудия, Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook

Дословно: "ВСП дал согласие на содержание под стражей судьи Алексея Тандыра".

Детали: На заседании 27 мая Высший совет правосудия рассматривал представление заместителя генпрокурора Антона Войтенко о предоставлении согласия на содержание под стражей председателя Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра.

Позже Киевская городская прокуратура сообщила, что в субботу вечером внесла в Печерский районный суд г. Киева ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Перед этим пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что в пятницу у судьи Тандыра по ходатайству прокуратуры принудительно отобрали биологические образцы и направили их экспертам для исследования.

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В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.

Следствие по делу будет осуществлять Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры. ГБР сообщило, что судья отказался от прохождения осмотра на месте. Его доставили в больницу с целью выявления состояния опьянения.

Как сообщил "Суспільному" источник в Нацгвардии, судья на "Лексусе" врезался в военного, когда тот вышел на дорогу установить инженерные заграждения. Судья был пьян, а в его авто валялись пустые бутылки из-под алкоголя.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отобрании у судьи биологических образцов.

Тандыру объявили подозрение в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения по ч.3 ст. 286-1 УКУ. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.

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