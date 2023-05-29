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У "РДК" заявили, що знову проникли до Росії

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 29 травня 2023, 21:07
У РДК заявили, що знову проникли до Росії
ФОТО РДК

Представники "Російського добровольчого корпусу" заявили, що в черговий раз перейшли державний кордон Росії.

Джерело: "РДК" у Telegram

Дослівно: "Учора прикордонники РФ відзначали своє професійне свято. Бійці РДК привітали їх черговим успішним переходом "дірявого" державного кордону".

Деталі: Представники "РДК" уточнили, що мета перетинання кордону стане відома найближчим часом.

 

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Теми: Росіядобровольцідиверсанти
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