У "РДК" заявили, що знову проникли до Росії
Понеділок, 29 травня 2023, 21:07
Представники "Російського добровольчого корпусу" заявили, що в черговий раз перейшли державний кордон Росії.
Джерело: "РДК" у Telegram
Дослівно: "Учора прикордонники РФ відзначали своє професійне свято. Бійці РДК привітали їх черговим успішним переходом "дірявого" державного кордону".
Деталі: Представники "РДК" уточнили, що мета перетинання кордону стане відома найближчим часом.
Передісторія:
- 22 травня "Російський добровольчий корпус" (РДК) і Легіон "Свобода Росії" (ЛСР), в яких росіяни воюють за Україну, заявили про "звільнення" декількох населених пунктів Бєлгородської області РФ від путінської влади.
- Уже 23 травня російська влада заявила про розгром бійців РДК і ЛСР, яких у Росії називають "диверсантами", і завершення "контртерористичної" операції в Бєлгородській області.
- В самому "РДК" 23 травня заявили, що їхня техніка лишилася неушкодженою, а російське Міноборони поширює брехню.