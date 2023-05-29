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В "РДК" заявили, что снова проникли в Россию

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 29 мая 2023, 21:07
В РДК заявили, что снова проникли в Россию
ФОТО РДК

Представители "Русского добровольческого корпуса" заявили, что в очередной раз перешли государственную границу России.

Источник: "РДК" в Telegram

Дословно: "Вчера пограничники РФ отмечали свой профессиональный праздник. Бойцы РДК поздравили их очередным успешным переходом "дырявой" государственной границы".

Детали: Представители "РДК" уточнили, что цель пересечения границы станет известна в ближайшее время.

 

Предыстория: 

  • 22 мая "Русский добровольческий корпус" (РДК) и Легион "Свобода России" (ЛСР), в которых россияне воюют за Украину, заявили об "освобождении" нескольких населенных пунктов Белгородской области РФ от путинской власти.
  • Уже 23 мая российские власти заявили о разгроме бойцов "РДК" и "ЛСР",которых в России называют "диверсантами", и завершении "контртеррористической" операции в Белгородской области.
  • В самом "РДК" 23 мая заявили, что их техника осталась невредимой, а российское Минобороны распространяет ложь.

Темы: Росcиядобровольцыдиверсанты
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