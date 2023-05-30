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Вийшла на балкон дивитись на ППО − Кличко розповів про загиблу під час нічної атаки

Ірина БалачукВівторок, 30 травня 2023, 12:59
Вийшла на балкон дивитись на ППО − Кличко розповів про загиблу під час нічної атаки
Кличко у дворі пошкодженого уламками дрона будинку у Києві. Тут і далі фото з Telegram Кличка

Під час нічної атаки росіян у Києві загинула жінка, яка вирішила вийти на балкон під час удару окупантів, ще 12 людей дістали поранення, з них 5 були госпіталізовані.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко в Telegram та у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова Кличка: "Постраждало 12 кватир. На жаль, 1 людина загинула. 12 людей було травмовано, 5 з них перебуває у лікарні зараз, вони госпіталізовані".

Деталі: Мер зазначив, що в Голосіївському районі загинула жінка, яка "вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони". 

 

Кличко повідомив, що наразі триває розбір завалів та техобстеження пошкоджених квартир.

Зокрема у 24-поверховому будинку в Голосіївському районі, куди вночі влучили уламки російського дрона. 

 

Також з двору вивозять пошкоджені автівки мешканців. 

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"Комісія вже оглядає ступінь пошкоджень, аби якнайшвидше взятися до робіт з відновлення будинку", − сказав Кличко.

Деталі: Він додав, що ймовірність повітряних атак дуже висока, і закликав киян не ігнорувати сигналів тривоги, а також не виходити на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО.

Передісторія:

Теми: Київвійнабезпілотникижертви
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