Вийшла на балкон дивитись на ППО − Кличко розповів про загиблу під час нічної атаки
Під час нічної атаки росіян у Києві загинула жінка, яка вирішила вийти на балкон під час удару окупантів, ще 12 людей дістали поранення, з них 5 були госпіталізовані.
Джерело: мер столиці Віталій Кличко в Telegram та у коментарі "Радіо Свобода"
Пряма мова Кличка: "Постраждало 12 кватир. На жаль, 1 людина загинула. 12 людей було травмовано, 5 з них перебуває у лікарні зараз, вони госпіталізовані".
Деталі: Мер зазначив, що в Голосіївському районі загинула жінка, яка "вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони".
Кличко повідомив, що наразі триває розбір завалів та техобстеження пошкоджених квартир.
Зокрема у 24-поверховому будинку в Голосіївському районі, куди вночі влучили уламки російського дрона.
Також з двору вивозять пошкоджені автівки мешканців.
"Комісія вже оглядає ступінь пошкоджень, аби якнайшвидше взятися до робіт з відновлення будинку", − сказав Кличко.
Деталі: Він додав, що ймовірність повітряних атак дуже висока, і закликав киян не ігнорувати сигналів тривоги, а також не виходити на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО.
Передісторія:
- Уночі 30 травня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу, працювали сили протиповітряної оборони. Росіяни атакували країну "Шахедами".
- У Києві у результаті нічної атаки одна людина загинула, ще чотири – госпіталізовані, через падіння уламків пошкоджені будинки та автомобілі у різних районах міста.
- Протиповітряна оборона знищила 29 із 31 запущеного ворогом "Шахеда".