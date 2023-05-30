Вышла на балкон смотреть на ПВО − Кличко рассказал о погибшей во время ночной атаки

Кличко во дворе поврежденного обломками дрона дома в Киеве. Здесь и далее фото из Telegram Кличко

Во время ночной атаки россиян в Киеве погибла женщина, которая решила выйти на балкон во время удара оккупантов, еще 12 человек получили ранения, из них 5 были госпитализированы.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Telegram и в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь Кличко: "Пострадало 12 квартир. К сожалению, 1 человек погиб. 12 человек были травмированы, 5 из них находится в больнице сейчас, они госпитализированы".

Детали: Мэр отметил, что в Голосеевском районе "погибла женщина, которая вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны".

Кличко сообщил, что сейчас идет разбор завалов и техобследование поврежденных квартир.

В частности, в 24-этажном доме в Голосеевском районе, куда ночью попали обломки российского дрона.

Также со двора вывозят поврежденные машины жителей.

ВИДЕО ДНЯ

"Комиссия уже осматривает степень повреждений, чтобы как можно быстрее приступить к работам по восстановлению дома", − сказал Кличко.

Детали: Он добавил, что вероятность воздушных атак очень высока, и призвал киевлян не игнорировать сигналы тревоги, а также не выходить на балконы и улицы наблюдать за тем, как работает ПВО.

Предыстория: