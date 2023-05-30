Вышла на балкон смотреть на ПВО − Кличко рассказал о погибшей во время ночной атаки
Во время ночной атаки россиян в Киеве погибла женщина, которая решила выйти на балкон во время удара оккупантов, еще 12 человек получили ранения, из них 5 были госпитализированы.
Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Telegram и в комментарии "Радио Свобода"
Прямая речь Кличко: "Пострадало 12 квартир. К сожалению, 1 человек погиб. 12 человек были травмированы, 5 из них находится в больнице сейчас, они госпитализированы".
Детали: Мэр отметил, что в Голосеевском районе "погибла женщина, которая вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны".
Кличко сообщил, что сейчас идет разбор завалов и техобследование поврежденных квартир.
В частности, в 24-этажном доме в Голосеевском районе, куда ночью попали обломки российского дрона.
Также со двора вывозят поврежденные машины жителей.
"Комиссия уже осматривает степень повреждений, чтобы как можно быстрее приступить к работам по восстановлению дома", − сказал Кличко.
Детали: Он добавил, что вероятность воздушных атак очень высока, и призвал киевлян не игнорировать сигналы тревоги, а также не выходить на балконы и улицы наблюдать за тем, как работает ПВО.
Предыстория:
- Ночью 30 мая в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу, работали силы противовоздушной обороны. Россияне атаковали страну "Шахедами".
- В Киеве в результате ночной атаки один человек погиб, еще четыре – госпитализированы, из-за падения обломков повреждены дома и автомобили в разных районах города.
- Противовоздушная оборона уничтожила 29 из 31 запущенного врагом "Шахеда".