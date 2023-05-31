Легіон "Свобода Росії" вербує росіян для штурму Москви – The Times
Боєць легіону "Свобода Росії" із позивним Цезар заявив, що російські партизани, які атакували сили Кремля з території України, мають "тисячі" бажаючих вступити до їхніх лав і продовжуватимуть рейди на кордоні, поки їхні сили не стануть достатньо великими для штурму Москви.
Джерело: The Times
Пряма мова: "У нас є серйозні можливості. У нас є міномети, бронемашини, "Стінгери", переносні протитанкові комплекси і високоефективний підрозділ безпілотної розвідки".
Деталі: За його словами, загін "Свобода Росії" має чисельність батальйону, але планує розширюватися, оскільки все більше росіян усвідомлюють, що можна боротися з російським диктатором Володимиром Путіним і перемагати.
Батальйон зазвичай складається з 500-1000 військовослужбовців.
Пряма мова: "Ми продовжуватимемо ці рейди доти, доки не отримаємо власний шматок російської території, щоб до нас могли приєднатися справжні російські сини і дочки, справжні патріоти. Як тільки це станеться, ми швидко наростимо нашу силу і чисельність, і це покладе край кремлівській кампанії".
Цезар пожартував, що зброя для його підрозділу була придбана в інтернет-магазинах AliExpress і eBay, а також у російських військових магазинах.
Він підкреслив, що всі члени його підрозділу є громадянами Росії, але визнав, що вони служили в лавах Збройних сил України: "Ми не є бандою злочинців або приватною військовою компанією на кшталт "Вагнера". Ми воюємо у складі українських збройних сил. Наша головна мета і завдання - захист України і деокупація її територій. Після цього ми підемо звільняти наш дім".
Він додав, що рейд на територію РФ мав на меті підтримати запланований контрнаступ України, одночасно виступаючи в ролі вербувальної кампанії та заохочуючи росіян скинути Путіна до того, як війна прийде до них.
За його словами, росіяни потрапляють в Україну через певні нейтральні прикордонні держави: "Ми маємо постійний потік новобранців, і він зростає. Все більше і більше росіян розуміють, що ця війна є злочинною і її потрібно зупинити".
Речник політичного крила легіону Олексій Барановський сказав The Times, що легіон "політично нейтральна організація без жодної ідеологічної позиції. Її єдине завдання - повалення режиму Путіна".
За його словами, легіон вичікує свого часу: "Ми не говоримо, що завтра будемо в Москві. Це станеться, коли українські збройні сили звільнять Крим. Політична система Путіна буде паралізована поразкою в Криму. Саме тоді нам потрібно буде завдати нищівного удару по Москві. Це те, до чого ми готуємося".
Передісторія:
- 22 травня "Російський добровольчий корпус" (РДК) і Легіон "Свобода Росії" (ЛСР), в яких росіяни воюють за Україну, заявили про "звільнення" декількох населених пунктів Бєлгородської області РФ від путінської влади.
- Уже 23 травня російська влада заявила про розгром бійців РДК і ЛСР, яких у Росії називають "диверсантами", і завершення "контртерористичної" операції в Бєлгородській області.
- В українській розвідці підтвердили, що співпрацюють із "Російським добровольчим корпусом", зокрема обмінюються інформацією.