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Легіон "Свобода Росії" вербує росіян для штурму Москви – The Times

Альона Мазуренко Середа, 31 травня 2023, 10:08
Легіон Свобода Росії вербує росіян для штурму Москви – The Times

Боєць легіону "Свобода Росії" із позивним Цезар заявив, що російські партизани, які атакували сили Кремля з території України, мають "тисячі" бажаючих вступити до їхніх лав і продовжуватимуть рейди на кордоні, поки їхні сили не стануть достатньо великими для штурму Москви.  

Джерело: The Times

Пряма мова: "У нас є серйозні можливості. У нас є міномети, бронемашини, "Стінгери", переносні протитанкові комплекси і високоефективний підрозділ безпілотної розвідки".

Деталі: За його словами, загін "Свобода Росії" має чисельність батальйону, але планує розширюватися, оскільки все більше росіян усвідомлюють, що можна боротися з російським диктатором Володимиром Путіним і перемагати.

Батальйон зазвичай складається з 500-1000 військовослужбовців.

Пряма мова: "Ми продовжуватимемо ці рейди доти, доки не отримаємо власний шматок російської території, щоб до нас могли приєднатися справжні російські сини і дочки, справжні патріоти. Як тільки це станеться, ми швидко наростимо нашу силу і чисельність, і це покладе край кремлівській кампанії".

Цезар пожартував, що зброя для його підрозділу була придбана в інтернет-магазинах AliExpress і eBay, а також у російських військових магазинах.

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Він підкреслив, що всі члени його підрозділу є громадянами Росії, але визнав, що вони служили в лавах Збройних сил України: "Ми не є бандою злочинців або приватною військовою компанією на кшталт "Вагнера". Ми воюємо у складі українських збройних сил. Наша головна мета і завдання - захист України і деокупація її територій. Після цього ми підемо звільняти наш дім".

Він додав, що рейд на територію РФ мав на меті підтримати запланований контрнаступ України, одночасно виступаючи в ролі вербувальної кампанії та заохочуючи росіян скинути Путіна до того, як війна прийде до них.

За його словами, росіяни потрапляють в Україну через певні нейтральні прикордонні держави: "Ми маємо постійний потік новобранців, і він зростає. Все більше і більше росіян розуміють, що ця війна є злочинною і її потрібно зупинити".

Речник політичного крила легіону Олексій Барановський сказав The Times, що легіон "політично нейтральна організація без жодної ідеологічної позиції. Її єдине завдання - повалення режиму Путіна".

За його словами, легіон вичікує свого часу: "Ми не говоримо, що завтра будемо в Москві. Це станеться, коли українські збройні сили звільнять Крим. Політична система Путіна буде паралізована поразкою в Криму. Саме тоді нам потрібно буде завдати нищівного удару по Москві. Це те, до чого ми готуємося".

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Теми: РосіявійнаЗбройні сили
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