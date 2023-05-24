В ГУР кажуть, що співпрацюють з російським "РДК" інформаційно і техніку не давали

В українській розвідці підтвердили, що співпрацюють із "Російським добровольчим корпусом", зокрема обмінюються інформацією.

Джерело: Financial Times, яке цитує представника Головного управління розвідки України Андрія Черняка

Деталі: Як пише видання, Черняк у вівторок визнав певну співпрацю з "Добровольчим корпусом" і "Легіоном Вільної Росії".

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Пряма мова: "Звичайно, ми з ними спілкуємося. Звичайно, ми обмінюємося певною інформацією… І, можна сказати, навіть співпрацюємо".

Деталі: Водночас Черняк сказав, що українські військові не брали безпосередньої участі в нападі, припускаючи, що це була власна ініціатива росіян. Він також заперечив, що Україна постачала ополченцям будь-яке обладнання.

За його словами, все західне озброєння, отримане українськими збройними силами, залишається "під найжорсткішим контролем".

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Лідер "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін розповів виданню, що його бійці, які атакували Бєлгородську область, мали на озброєнні військову техніку американського виробництва.

За його словами, серед них було щонайменше два бронетранспортери M1224 MaxxPro і кілька "Хаммерів", хоча він відмовився розповісти, звідки вони були отримані.

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