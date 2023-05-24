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В ГУР кажуть, що співпрацюють з російським "РДК" інформаційно і техніку не давали

"Українська правда"Середа, 24 травня 2023, 17:57
В ГУР кажуть, що співпрацюють з російським РДК інформаційно і техніку не давали
Фото ілюстративне

В українській розвідці підтвердили, що співпрацюють із "Російським добровольчим корпусом", зокрема обмінюються інформацією.   

Джерело: Financial Times, яке цитує представника Головного управління розвідки України Андрія Черняка

Деталі: Як пише видання, Черняк у вівторок визнав певну співпрацю з "Добровольчим корпусом" і "Легіоном Вільної Росії".

Пряма мова: "Звичайно, ми з ними спілкуємося. Звичайно, ми обмінюємося певною інформацією… І, можна сказати, навіть співпрацюємо".

Деталі: Водночас Черняк сказав, що українські військові не брали безпосередньої участі в нападі, припускаючи, що це була власна ініціатива росіян. Він також заперечив, що Україна постачала ополченцям будь-яке обладнання.

За його словами, все західне озброєння, отримане українськими збройними силами, залишається "під найжорсткішим контролем".

Лідер "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін розповів виданню, що його бійці, які атакували Бєлгородську область, мали на озброєнні військову техніку американського виробництва.

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За його словами, серед них було щонайменше два бронетранспортери M1224 MaxxPro і кілька "Хаммерів", хоча він відмовився розповісти, звідки вони були отримані.

Передісторія:

  • 22 травня "Російський добровольчий корпус" (РДК) і Легіон "Свобода Росії" (ЛСР), в яких росіяни воюють за Україну, заявили про "звільнення" декількох населених пунктів Бєлгородської області РФ від путінської влади. 
  • Уже 23 травня російська влада заявила про розгром бійців РДК і ЛСР, яких у Росії називають "диверсантами", і завершення "контртерористичної" операції в Бєлгородській області. 
  • Institute for the Study of War (ISW) повідомив у своєму звіті, що бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" після зіткнення з російськими військами в Бєлгородській області РФ могли відійти ближче до кордону з Україною.
  • В самому "РДК" 23 травня заявили, що їхня техніка лишилася неушкодженою, російське Міноборони поширює брехню про знищення колон техніки "диверсантів" у Брянській області РФ.

Теми: розвідкаРосія
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