Легион "Свобода России" вербует россиян для штурма Москвы – The Times

Боец легиона "Свобода России" с позывным Цезарь заявил, что российские партизаны, которые атаковали силы Кремля с территории Украины, имеют "тысячи" желающих вступить в их ряды и будут продолжать рейды на границе, пока их силы не станут достаточно большими для штурма Москвы.

Источник: The Times

Прямая речь: "У нас есть серьезные возможности. У нас есть минометы, бронемашины, "Стингеры", переносные противотанковые комплексы и высокоэффективное подразделение беспилотной разведки".

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Детали: По его словам, отряд "Свобода России" имеет численность батальона, но планирует расширяться, поскольку все больше россиян осознают, что можно бороться с российским диктатором Владимиром Путиным и побеждать.

Батальон обычно состоит из 500-1000 военнослужащих.

Прямая речь: "Мы будем продолжать эти рейды до тех пор, пока не получим собственный кусок российской территории, чтобы к нам могли присоединиться настоящие российские сыновья и дочери, настоящие патриоты. Как только это произойдет, мы быстро нарастим нашу силу и численность, и это положит конец кремлевской кампании".

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Цезарь пошутил, что оружие для его подразделения было приобретено в интернет-магазинах AliExpress и eBay, а также в российских военных магазинах.

Он подчеркнул, что все члены его подразделения являются гражданами России, но признал, что они служили в рядах Вооруженных сил Украины: "Мы не являемся бандой преступников или частной военной компанией вроде "Вагнера". Мы воюем в составе украинских вооруженных сил. Наша главная цель и задача - защита Украины и деоккупация ее территорий. После этого мы пойдем освобождать наш дом".

Он добавил, что рейд на территорию РФ имел целью поддержать запланированное контрнаступление Украины, одновременно выступая в роли вербовочной кампании и поощряя россиян сбросить Путина до того, как война придет к ним.

По его словам, россияне попадают в Украину через определенные нейтральные пограничные государства: "Мы имеем постоянный поток новобранцев, и он растет. Все больше и больше россиян понимают, что эта война является преступной и ее нужно остановить".

Представитель политического крыла легиона Алексей Барановский сказал The Times, что легион "политически нейтральная организация без всякой идеологической позиции. Ее единственная задача - свержение режима Путина".

По его словам, легион выжидает своего времени: "Мы не говорим, что завтра будем в Москве. Это произойдет, когда украинские вооруженные силы освободят Крым. Политическая система Путина будет парализована поражением в Крыму. Именно тогда нам нужно будет нанести сокрушительный удар по Москве. Это то, к чему мы готовимся".

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