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Застосування Росією ядерної зброї малоймовірне – глава розвідки США

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 19:50

Росія, за оцінкою США, навряд чи завдасть ядерний удар, незважаючи на нещодавнє брязкання зброєю з боку Кремля і великі втрати в ході вторгнення в Україну.

Про це заявила директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"За нашою поточною оцінкою, це (ядерний удар Росії – ред.) дуже малоймовірно", – заявила Хейнс в сенатському комітеті з питань збройних сил.

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Ядерна напруженість між Росією і США зросла з початку війни Росії проти України. Президент Росії Владімір Путін неодноразово попереджав, що РФ готова використати свій ядерний арсенал у разі необхідності захисту своєї "територіальної цілісності".

У лютому Путін оголосив, що Росія призупиняє участь у новому Договорі про СНО, останньому договорі зі Сполученими Штатами про ядерні озброєння, що обмежує кількість стратегічних боєголовок, які кожна сторона може розгорнути.

Хейнс не деталізувала оцінку ядерної загрози РФ з боку розвідувального співтовариства США.

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Американські офіційні особи вже кілька місяців заявляють, що не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але водночас застерігають, що вони не втрачають пильності.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Сполучені Штати оснащують Україну датчиками, які можуть виявити сплески радіації від ядерної зброї або брудної бомби та ідентифікувати того, хто здійснив атаку.

Раніше президент Росії Владімір Путін заявив, що у Білорусі до липня розмістять тактичну ядерну зброю, він також порівняв власні ядерні плани з розміщенням США своєї зброї в Європі. 

Теми: Росіяядерна зброяСШАрозвідка
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