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Применение Россией ядерного оружия маловероятно – глава разведки США

"Европейская правда"Четверг, 4 мая 2023, 19:50

Россия, по оценке США, вряд ли нанесет ядерный удар, несмотря на недавнее бряцание оружием со стороны Кремля и большие потери в ходе вторжения в Украину.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"По нашей текущей оценке, это (ядерный удар России – ред.) очень маловероятно", – заявила Хейнс в сенатском комитете по вооруженным силам.

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Ядерная напряженность между Россией и США возросла с начала войны России против Украины. Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что РФ готова использовать свой ядерный арсенал в случае необходимости защиты своей "территориальной целостности".

В феврале Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в новом Договоре о СНВ, последнем договоре с Соединенными Штатами о ядерных вооружениях, ограничивающем количество стратегических боеголовок, которые каждая сторона может развернуть.

Хейнс не детализировала оценку ядерной угрозы РФ со стороны разведывательного сообщества США.

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Американские официальные лица уже несколько месяцев заявляют, что не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но в то же время предостерегают, что они не теряют бдительности.

Напомним, в апреле стало известно, что Соединенные Штаты оснащают Украину датчиками, которые могут обнаружить всплески радиации от ядерного оружия или грязной бомбы и идентифицировать того, кто совершил атаку.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Беларуси до июля разместят тактическое ядерное оружие, он также сравнил собственные ядерные планы с размещением США своего оружия в Европе.

Темы: Росcияядерное оружиеСШАразведка
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